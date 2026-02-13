Sociedad: en Nevada, las trabajadoras sexuales se sindicalizan

"Queremos las mismas cosas que desea cualquier trabajador: un ambiente de trabajo seguro y respetuoso", dijo Jupiter Jetson, nombre artístico de una trabajadora del Sheri's Ranch, en Pahrump, que pidió que no se use su nombre legal por temor a acoso y represalias.

La protesta estalló porque, según los abogados del nuevo sindicato, los gerentes de Sheri's Ranch, en Pahrump, despidieron a tres trabajadoras sexuales la semana pasada y amenazaron a otras mujeres con despedirlas a menos que firmaran un nuevo y controvertido contrato de trabajo.

La prostitución es legal en burdeles con licencia en 10 condados rurales de Nevada. Esto no incluye el condado de Clark, donde se encuentra Las Vegas, aunque Sheri's Ranch está a aproximadamente una hora en coche de la meca del juego.

Las 74 trabajadoras del burdel se autodenominan "cortesanas". La mayoría de ellas solicitó a la Junta Nacional de Relaciones Laborales la semana pasada sindicalizarse bajo el nombre de Trabajadores Unidos de Burdeles, bajo el paraguas de los Trabajadores de las Comunicaciones de América.

Jetson explicó que la iniciativa surgió a raíz de un nuevo acuerdo para trabajadoras independientes, introducido en diciembre, que otorgaría al burdel la facultad de usar las imágenes de las mujeres sin permiso, incluso después de que dejen de trabajar allí. "Así es como terminas siendo la imagen de una empresa japonesa de lubricantes sin haber firmado ningún contrato. Así es como terminas en una página web que ofrece compañía con Inteligencia Artificial sin ver un céntimo".

El trabajo sexual y los derechos de quienes lo ejercen siguen siendo un tema mayoritariamente tabú en todo el mundo. La prostitución es legal solo en unos pocos países, y las iniciativas de sindicalización varían considerablemente. En España, donde la prostitución no está regulada, el gobierno aprobó un sindicato de trabajadoras sexuales en 2018, pero un tribunal lo prohibió rápidamente, argumentando que legalizaría la explotación de la prostitución. (ANSA).