Sociedad: En Reino Unido, posibilidad de cambio de género a los 4 años

El documento "Manteniendo a los Niños Seguros en la Educación 2026" fue presentado por la ministra de Educación, Bridget Phillipson, con el objetivo de brindar consejos pragmáticos acerca de un tema sumamente delicado y evitar convertirlo en un campo de batalla político entre bandos opuestos.

No obstante, esto es precisamente lo que está sucediendo tras la decisión de permitir que los estudiantes de primaria usen nombres, pronombres e incluso uniformes distintos a su sexo biológico en sus relaciones con compañeros y profesores, como parte de la llamada "transición social de género".

Al mismo tiempo, se recomienda a las escuelas que tengan especial precaución, ya que la reasignación de género es un "proceso irreversible", y cualquier medida en ese sentido debe realizarse en consulta con los padres y con el asesoramiento de profesionales médicos.

"Se espera que el profesorado responda con cautela a las demandas de la transición social, pero el bienestar de los niños debe ser una prioridad, lo que requiere flexibilidad", se lee en el documento. Este enfoque es radicalmente diferente al adoptado por gobiernos conservadores anteriores, que incluía la prohibición total del uso de pronombres distintos a los determinados por el sexo de nacimiento para los niños de primaria.

La secretaria de Educación en la sombra, Laura Trott, criticó duramente los cambios introducidos por el gobierno de Starmer: "Los alumnos de primaria no deberían tener que lidiar con cambios en los pronombres. Sin embargo, increíblemente, las directrices laboristas abren la puerta a que a niños de tan solo cuatro años se les llame con algo que no refleja su sexo biológico".

Maya Forstater, presidenta de la asociación Sex Matters, defensora del principio del sexo biológico, también expresó fuertes reservas, ya que considera que permitir que se asigne el género a los niños corre el riesgo de convertirse en un "peligroso cuento de hadas".

El gobierno laborista declaró haber seguido el consejo de la pediatra Hilary Cass, expresidenta del Real Colegio de Pediatría y Salud Infantil, quien en 2024 elaboró ;;un informe exhaustivo que recomendaba mucha mayor cautela en la asistencia a los jóvenes transgénero, criticando especialmente la terapia hormonal y los enfoques radicales para un tema complejo.

La propia baronesa Cass celebró las nuevas directrices, que entrarán en vigor tras un periodo de consulta de diez semanas, que incluyen, entre otras cosas, la recomendación de separar los espacios según el sexo biológico, empezando por los baños, tal como se estableció el año pasado en la histórica sentencia del Tribunal Supremo del Reino Unido sobre el reconocimiento legal del sexo al nacer. (ANSA).