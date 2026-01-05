Sociedad: Evadirse de las preocupaciones es la tendencia para 2026

A nivel global, se gastaron aproximadamente 6 billones de dólares en productos considerados "refugios seguros" en un intento por encontrar la calma, desde cannabis recreativo hasta chupetes para adultos, desde hogares santuario hasta bienestar y belleza holísticos.

Las tendencias de compra se incluyen en el nuevo informe global sobre consumo de Euromonitor International.

China destaca en muchos campos, desde el entretenimiento de escape hasta los coches eléctricos y los productos de maquillaje, y, junto con Japón y Corea, lidera la tendencia.

Mientras que el anime, la K-belleza y el K-pop, por ejemplo, siguen creciendo en popularidad, y Demon Hunters, el programa de K-pop, se ha convertido en la película más vista de la historia de Netflix, las marcas chinas están cobrando protagonismo, impulsando la fuerte tendencia de la Próxima Ola Asiática.

Algunos ejemplos incluyen los juguetes coleccionables Labubu de Pop-Mart, de éxito mundial; "Ne Zha 2", que se convirtió en la película de animación más taquillera de todos los tiempos; y la creciente audiencia global de los C-dramas, según Euromonitor. China también está ganando terreno en productos de maquillaje como rubor, base de maquillaje, lápices y labiales, en gran medida gracias a plataformas como TikTok y sitios de comercio electrónico. Se espera que el país exporte 4 billones de dólares en bienes y servicios a nivel mundial para 2026.

En un momento en que la sensación general es de agobio, se espera que 2026 esté marcado por el gasto en busca de consuelo y protección mental.

"El ritmo de vida incesante se ha vivido últimamente como una montaña rusa sin fin, e incluso el consumo lo refleja", explican los analistas.

"El 58 % de las personas desea tomarse un descanso; dos de cada cinco se sienten bajo presión constante en un mundo plagado de conflictos", agregan.

Por lo tanto, la ansiedad y la incertidumbre están en aumento.

"Casi uno de cada tres consumidores afirma que la incertidumbre actual está teniendo un grave impacto en su vida diaria. Las persistentes crisis sociales y económicas siguen amplificando esta agitación interna, contribuyendo a la sensación de agobio. Por ello, las personas están reevaluando cómo invierten su tiempo, dinero y energía. Y dos tercios de los consumidores buscan maneras de simplificar sus vidas y recuperar el equilibrio. El año 2026 estará marcado por las compras en busca de comodidad, tranquilidad y un refugio mental para protegerse", sostienen los analistas.

Las nuevas tendencias incluyen el consumo de productos legales de cannabis recreativo, que alcanzará los 40 000 millones de dólares en 2026, y los nuevos chupetes relajantes para adultos (que se han vuelto virales como una forma de aliviar el estrés, mejorar el sueño e incluso dejar de fumar).

Hogares acondicionados como santuarios que ofrecen comodidad sensorial personalizada y alivio emocional (donde cada vez se invita a menos amigos y familiares), y remedios holísticos y auténticos de "bienestar y belleza", también se cuentan entre las novedades.

Las personas mayores son el centro de las compras (son mayoría en muchos países europeos), con marcas que las colocan en el centro de una forma atractiva, como en el caso de los clásicos zuecos ortopédicos del Dr. Scholl's y su portavoz, Iris Apfel, un icono de la moda que falleció el año pasado a los 102 años.

La mayoría de los consumidores utilizan una aplicación o dispositivo para controlar su salud, como el sueño, la nutrición o el ejercicio, mientras que para los remedios de belleza recurren a productos de alta tecnología como las máscaras LED.

