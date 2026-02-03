Sociedad: Francia en shock, niño de 5 años drogado y violado por 10 hombres

El grupo de "orcos" fue puesto bajo investigación por violación y agresión sexual a una víctima bajo "sumisión química", mientras que los detalles del caso, cada vez más escalofriantes, están en los escritorios de los investigadores. El aberrante hecho ocurrió en Lille, norte de Francia, hace un año.

La declaración del fiscal describe un caso aparentemente sin precedentes de violencia y violación, que se intensificó contra el menor debido al consumo de drogas.

Según el fiscal, el menor fue "puesto en contacto con varios hombres adultos por su padre" y durante la noche sufrió "violencia sexual agravada por el uso de sustancias químicas".

Se abrió una averiguación sobre el hecho el 22 de febrero de 2025, tras datarse los hechos entre noviembre de 2024 y el 14 de febrero de 2025.

El expediente de la investigación contiene múltiples y extremadamente graves cargos, entre ellos "tortura", "actos bárbaros" y "administrar a un menor, sin su conocimiento, una sustancia capaz de perjudicar su juicio o el control de sus acciones con el fin de cometer una violación o agresión sexual".

Diez personas están siendo investigadas, pero una de ellas se quitó la vida el pasado junio mientras se encontraba bajo custodia. Se enfrentan a cadena perpetua, una posibilidad bastante probable, ya que la indagación confirmó la veracidad de los hechos enumerados en el informe de la fiscalía.

Entre los nueve que permanecen en el banquillo de los acusados, además de un camionero que no asistió a la fiesta pero recibió imágenes de la misma en su computadora, se encuentra obviamente el padre del niño. Se le han añadido los cargos generales de "agresión sexual con fines de incesto" y "complicidad en violación y violencia agravada contra el propio hijo".

De acuerdo con la fiscalía de Lille, la investigación reveló que esa misma noche, el padre del niño también fue objeto de agresión sexual y de sustancias químicas. La fiscalía informa que el niño fue entregado a la madre, de la que el padre estaba separado desde antes de los hechos. (ANSA).