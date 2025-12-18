Sociedad: Habla la mujer del video viral en un show de Coldplay

El video, grabado durante un show en el Gillette Stadium de Foxborough, Massachusetts, mostró a Cabot, de 53 años, junto a Andy Byron, entonces CEO de la empresa de operaciones de datos Astronomer. Las imágenes circularon masivamente en TikTok y otras redes sociales, lo que terminó provocando la salida laboral de los dos ejecutivos. Cabot presentó en agosto una demanda de divorcio de su esposo, Andrew Cabot.

En una entrevista con The New York Times, Cabot aseguró que ella y Byron no se habían besado antes de esa noche y calificó lo ocurrido como un error personal.

"Tomé una mala decisión. Bebí un par de tragos, bailé y actué de manera inapropiada con mi jefe", afirmó. "Asumí la responsabilidad y renuncié a mi carrera por eso. Ese fue el precio que elegí pagar".

Cabot explicó que atravesaba una separación con su marido en el momento del concierto y que incluso se enteró camino al espectáculo de que su entonces esposo también asistiría al evento. "Me descolocó", dijo.

El episodio ocurrió cuando la cámara del estadio enfocó a la pareja durante el show. Cabot se cubrió el rostro y se apartó rápidamente del abrazo, mientras Byron intentaba salir del encuadre. Desde el escenario, el líder de Coldplay, Chris Martin, bromeó ante el público: “Qué pasa con estos dos? O están teniendo una aventura o simplemente son muy tímidos".

"Estaba completamente avergonzada y horrorizada", relató Cabot. "Yo era la jefa de Recursos Humanos y él el director ejecutivo. Es el cliché perfecto y lo peor que podía pasar".

Cabot afirmó que la viralización del video tuvo consecuencias graves, incluidas amenazas de muerte, una de ellas recibida por su madre a través del altavoz del teléfono y escuchada por sus hijos.

"Mis hijos tenían miedo de que yo muriera y de que ellos también murieran", dijo.

Al darse cuenta del alcance del video, Cabot condujo hasta Boston para hablar con sus hijos, que se encontraban con su padre. Su hija de 14 años rompió en llanto al conocer lo ocurrido.

"Les expliqué que Andy y yo nos dejamos llevar por un momento y que ahora estaba en todas las redes sociales", relató.

Según Cabot, muchos amigos y colegas se distanciaron tras el escándalo, una situación que describió como "peor que los insultos de desconocidos en público". "Es algo con lo que convivo todos los días", señaló, aludiendo a personas que la increpan incluso cuando está con sus hijos.

Tras el escándalo, Astronomer intentó bajar el tono mediático contratando a Gwyneth Paltrow, exesposa de Chris Martin, como "portavoz temporal" de la compañía, una decisión que también generó amplia repercusión. (ANSA).