Sociedad: Histeria por Pokémon en Japón, McDonald's colapsa

El principal interés de los clientes, quienes estaban ocupados comprando los productos al por mayor desde la apertura, no era el menú en sí, sino el contenido de la promoción: las dos tarjetas coleccionables que se ofrecían con cada pedido de la franquicia multimedia japonesa, extremadamente popular entre jóvenes y adultos en el País del Sol Naciente, y fácilmente comercializables online para sus fans.

Las fotos de cientos de bolsas abandonadas, sin importar el desperdicio de alimentos, se hicieron virales en las redes sociales, provocando inmediatamente protestas de la comunidad por el caos percibido en los restaurantes y la vergüenza apenas disimulada de la sociedad civil.

Mientras tanto, en cuestión de horas, las tarjetas aparecieron en los principales sitios de subastas online.

Lanzada el sábado, la promoción de McDonald's debía durar hasta el lunes, pero la avalancha de clientes del primer día, que provocó la desaparición instantánea de las existencias, y la consiguiente confusión, obligaron a la empresa a suspender la oferta.

En una conferencia de prensa, McDonald's se disculpó, admitiendo no haber gestionado adecuadamente la situación y declaró que tomaría medidas para evitar incidentes similares en el futuro.

El pasado mes de mayo, la empresa estadounidense subestimó los efectos de otra campaña promocional que ofrecía productos de Chiikawa de la serie Minecraft. Se observaron escenas de tránsito bloqueado en las inmediaciones del local y escasez de suministros al segundo día; e incluso entonces, se planteó la cuestión moral: el desperdicio de alimentos, con el abandono de los suministros, y la reventa online, donde las figuras o artículos ofrecidos, a menudo "ediciones limitadas", alcanzan precios de reventa elevados, de hasta US$1000, y suelen ser clasificados por los intermediarios como una inversión alternativa.

El incidente más reciente, ocurrido durante la semana de la festividad nacional de Obon, las vacaciones de verano por excelencia de Japón, según los observadores, pone en duda la sensatez y la pertinencia de las multinacionales al lanzar repetidamente campañas de marketing que, con gran probabilidad, generarán controversia y una protesta previsible.

Estas operaciones comerciales desafían a la opinión pública porque dividen las conciencias y, a su vez, generan una amplia visibilidad de marca.