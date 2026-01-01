Sociedad: La leña sigue calentando a los pobres en México

Aunque crece el uso del gas licuado de petróleo o el gas natural, expertos hacen notar que hace falta "impulsar una política social que impulse la reducción del uso de la leña sobre todo en comunidades rurales"

En pleno 2024, todavía 14,4% de los 126 millones de mexicanos, es decir, más de 17 millones, uno de cada cinco ciudadanos, usaron la leña como principal método para satisfacer sus necesidades en sus viviendas, según la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)

Las cifras representan 1,75% menos que en 2020, mientras que el empleo de gas doméstico como principal combustible y símbolo de mayor bienestar, repuntó 1,5 puntos, al pasar de 76,1 a 77,6%, según el sondeo

Susana Cazorla, especialista en energía, explicó que los datos de la ENIGH muestran que el principal sustituto de la leña en los hogares ha sido el gas LP sobre otros combustibles, como el gas natural o electricidad

"En los últimos años, el uso de la leña se ha ido moviendo a la baja, no en la velocidad que se quisiera,", dijo la experta al diario capitalino Reforma, señalando que "hace falta una política justa y social que impulse la sustitución de la leña en hogares donde no haya recursos, y no otorgar estufas eficientes porque eso no arregla el problema"

En la franja más pobre del país, que comprende entre otros los estados del postergado sureste mexicano como Chiapas, Guerrero y Oaxaca, se focaliza el uso de la leña con 30% en promedio, y no ha avanzado su sustitución por el gas, según Oscar Ocampo, director de Desarrollo Económico del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco)

Sin embargo, en Chiapas, frontera con Guatemala y escenario de una insurrección armada en su mayoría indígena en enero de 1994, 48% de los hogares aún emplea la leña como su principal combustible y la cifra no ha variado en los últimos dos años

La Organización Mundial de la Salud (OMS) calculó en un informe difundido en 2022 que había en el mundo unos 2.600 millones de personas que cocinaban con fogones abiertos, utilizando leña, estiércol, carbón vegetal y carbón mineral, entre otros combustibles sólidos, lo que provoca cada año la muerte de 4 millones de ellas

La contaminación del aire doméstico provoca "accidentes cerebrovasculares y enfermedades como neumopatía obstructiva crónica, cardiopatía y cáncer de pulmón" y más del 50% de las muertes por neumonía en menores de cinco años, dice la OMS

"En muchos lugares, México incluido, mucha gente utiliza leña aunque tenga acceso al gas", por razones culturales, afectando sobre todo a las mujeres y calcula que "la cantidad de humo que respiran es equivalente a lo que inhalan algunas fumadoras crónicas, de casi dos paquetes de cigarros al día", dijo el investigador Omar Macera Cerutti

El experto del Instituto de Investigaciones en Ecosistemas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) afirma que el problema "no es muy visible, porque está asociado a las zonas rurales y a la población indígena de menores recursos, que están "en el escalón más bajo de las prioridades de los gobiernos"

