Sociedad: Los gastos navideños en Italia superaron los 17.000 millones

Mientras tanto, el recurso a la Inteligencia Artificial en la selección de regalos crece (aunque a menudo se equivoca), y el reciclaje de regalos está en auge. Así lo indican los últimos estudios de Codacons, Coldiretti, Consumerismo No Profit, Confcooperative y Deloitte, que ofrecen una visión general de la Navidad de 2025.

El gasto durante las fiestas, desde Nochebuena hasta San Esteban, en alimentos, bebidas, regalos, viajes y restaurantes, promedió 665 euros por familia, lo que suma un total de 17.100 millones de la misma moneda, según Codacons. "Las familias no redujeron sus compras navideñas, y el gasto total, impulsado por el aumento de precios en sectores como la alimentación y el turismo, aumentó aproximadamente 230 millones de euros en comparación con el mismo período de 2024", explica la asociación. El gasto en regalos ascendió a 9.600 millones de euros, en línea con el año pasado, mientras que el desembolso en comida y bebida ascendió a 3.100 millones de euros. Otros 450 millones de euros se gastaron en comidas en restaurantes, y solo los viajes de los italianos durante las fiestas navideñas generaron una facturación de 4.000 millones de euros.

La gente no renuncia a la tradicional cena de Nochebuena ni a la comida de Navidad; en cambio, ahorran dinero de otras maneras, empezando por reciclar los regalos recibidos. Este hábito afecta ya a uno de cada dos italianos, de acuerdo con Confcooperative, y supone una reducción de 3.700 millones de euros en el gasto, 300 millones más que el año pasado.

Los regalos más reciclados son los alimentos, seguidos de las bufandas, los guantes, los gorros, los calcetines, los artículos de cuero y los cosméticos. La mitad de los "recicladores seriales" dan una nueva vida a los regalos no deseados donándolos ellos mismos, tres de cada diez los revenden en plataformas online y redes sociales, y el resto pide a las tiendas que los sustituyan por cupones u otros artículos de regalo. Las tarjetas regalo (gift card) y los cupones son otra tendencia en auge este año, aclara Federmoda Confcommercio Veneto.

La asociación señala que el mal tiempo en Nochebuena "ahuyentó a los rezagados, especialmente de las tiendas del centro y barrios. Quienes necesitaban comprar algo preferían los centros comerciales", declaró el presidente Riccardo Capitanio.

Muchos, en busca del regalo perfecto, también recurrieron a la Inteligencia Artificial. "Estimamos que aproximadamente uno de cada tres regalos colocados bajo el árbol este año (el 36% del total) se eligió siguiendo las instrucciones y consejos de la IA, por un valor aproximado de 3.500 millones de euros", señala Consumerismo No Profit. Sin embargo, estos consejos no siempre resultaron acertados, lo que dio lugar a "elecciones desinformadas, impersonales e incorrectas".

Conforme una investigación de Deloitte, utilizó la Inteligencia Artificial en el shopping navideño el 12% de los entrevistados en Italia y el 14% en Europa, y muchos más usaron los instrumentos digitales: solo uno de cada tres prescindió de él. Con o sin la ayuda de Internet, las fiestas siguen siendo una fuente de estrés para muchos. En Italia, el 33% considera las fiestas estresantes, y el 38% las compras. "La gestión del presupuesto es especialmente complicada: solo el 27% de los italianos afirma tener suficientes recursos para garantizar una Navidad verdaderamente feliz, una cifra inferior a la media europea", puntualiza el observatorio.

A pesar de todo, esta Navidad estuvo marcada además por la tradición. Coldiretti estimó que más de nueve de cada diez italianos celebraron en casa o en casa de familiares y amigos, mientras que el resto lo hizo en restaurantes y agroturismo.

En promedio, quienes prepararon la comida navideña pasaron 2,8 horas en la cocina, aunque casi uno de cada diez casos optaron por comida para llevar o traída a casa. Ocho personas se sentaron a la mesa, como en años anteriores. Los menús se basaron principalmente en productos e ingredientes nacionales y de origen local, según Coldiretti, "también en onda con el reconocimiento de la cocina italiana como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO". (ANSA).