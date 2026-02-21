Sociedad: Mille Miglia recorre Florida en su edición EEUU

La competencia se desarrolla en tres etapas: la primera une Naples con Venice y Tampa; la segunda conecta Tampa con West Palm Beach; y la tercera concluirá el lunes con el tramo entre West Palm Beach y Miami, donde la ceremonia de cierre tendrá lugar en el histórico Biltmore Hotel.

"La Florida recibió a la Flecha Roja con los brazos abiertos el año pasado y en 2026 reforzaremos aún más este vínculo", afirmó Massimo Cicatiello, presidente de Ega Events USA, organizador de la 1000 Miglia Experience Florida.

"De Naples a Miami, esta edición une comunidades que viven y respiran automóviles, combinando competición, lifestyle y tradición italiana para que los aficionados puedan experimentar de cerca el espíritu de la carrera más bella del mundo", añadió.

La organización anunció además una colaboración con el Ministerio de Asuntos Exteriores de Italia y con la Agencia para el Comercio Exterior (ICE), destinada a conectar la demanda internacional con la excelencia industrial italiana mediante el programa OpportunItaly.

La Mille Miglia original nació en 1927 como una prueba de resistencia entre Brescia y Roma, convirtiéndose en una de las competiciones más emblemáticas del automovilismo mundial. Tras su cancelación como carrera de velocidad en 1957 por motivos de seguridad, el evento resurgió como competición histórica para automóviles clásicos y hoy funciona también como plataforma internacional de promoción del patrimonio automotor italiano y del "Made in Italy".

En los últimos años, la organización impulsó versiones internacionales de la prueba —entre ellas en Estados Unidos— con el objetivo de reforzar su proyección global y captar nuevos mercados, especialmente en el segmento de coleccionistas, turismo premium y eventos de automóviles históricos.

La edición de Florida se inserta además en la estrategia de promoción del sistema productivo italiano en Estados Unidos, donde el sector automotor histórico y el lujo asociado al diseño italiano mantienen una fuerte presencia entre coleccionistas, patrocinadores y eventos especializados.

El recorrido por distintas ciudades del estado, desde la costa del Golfo hasta el sur de Florida, busca también reforzar el vínculo entre la tradición automovilística italiana y el mercado estadounidense, combinando competición deportiva, exhibición de vehículos clásicos y actividades vinculadas al turismo y al lifestyle. (ANSA).