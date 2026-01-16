Sociedad: muere un sintecho por el frío en Milán

Se trata de la tercera persona sin techo hallada muerta en Milán en los últimos días, donde se registran temperaturas particularmente bajas.

Según se informó, agentes de la Policía Estatal y servicios médicos de emergencia acudieron al lugar.

El pasado 9 de enero, transeúntes reportaron la presencia de un hombre sin hogar inconsciente en el suelo cerca de la estación de tren de Cadorna.

Los servicios de emergencia y los Carabineros de la estación Duomo constataron su fallecimiento, mientras el fiscal de turno consideró innecesaria la autopsia.

Asimismo, la mañana del pasado 5 de enero, un hombre italiano de 34 años fue rescatado en Via Impastato, cerca de la terminal de autobuses y la M3, en la frontera entre Milán y San Donato Milanese.

Unas horas más tarde, los médicos confirmaron su muerte por hipotermia.

En ese contexto, el Papa León XIV manifestó su apoyo a la campaña "Tutti Contano", destinada a censar a personas sin hogar en las ciudades.

En una carta a los voluntarios de la campaña, que comenzará el 26 de enero y que promueve la Federación Italiana de Organizaciones para las Personas sin Hogar, monseñor Anthony Onyemuche Ekpo, consejero de la Secretaría de Estado del Vaticano, destacó que el Papa animó a seguir tal iniciativa "con entusiasmo", especialmente alojando y "escuchando a quienes viven al margen de la sociedad y sin un domicilio fijo".

Para el Pontífice, de esa manera se da "testimonio del modo de ser de Dios, que es cercanía, compasión y ternura".

El proyecto censal se llevará a cabo los días 26, 28 y 29 de enero en 14 ciudades metropolitanas: Bari, Bolonia, Cagliari, Catania, Florencia, Génova, Messina, Milán, Nápoles, Palermo, Reggio Calabria, Roma, Turín, Venecia. (ANSA).