Sociedad: por el Carnaval, 2.300 millones de euros para Brasil

Esta es la estimación de la Confederación Nacional de Comercio de Bienes, Servicios y Turismo (CNC), que puntualiza que el sector está consolidando una fase de expansión: la facturación ya es un 13% superior a los niveles prepandemia registrados en febrero de 2020.

Durante la temporada navideña, los bares y restaurantes liderarán el camino con algo menos de 1000 millones de euros (5770 millones de reales). El transporte de pasajeros, tanto aéreo como por carretera, le seguirá con 606 millones de euros (3730 millones de reales), y el sector hotelero con 233 millones de euros (1440 millones de reales). Estos tres segmentos representarán más del 74% del total previsto.

El aumento del turismo internacional respalda las perspectivas. Según datos de Embratur, entre enero y octubre de 2025, Brasil recibió 9,3 millones de visitantes extranjeros, un 37,1% más que el año anterior. Para el Carnaval de 2026, se esperan 1,42 millones de turistas internacionales, un 4% más que los 1,36 millones de 2025, un nuevo récord para el período.

En cuanto al empleo, se prevén 39.200 contrataciones temporales, principalmente en bares y restaurantes (27.900 puestos), transporte de pasajeros (4300) y hostelería (4100).

Sin embargo, la cuota de estabilización descenderá al 11%, desde el 16% del año anterior, lo que indica una normalización tras la recuperación del empleo tras la pandemia.

Este viernes, en tanto, el alcalde Eduardo Paes entregó las llaves de la ciudad al rey Momo Danilo Vieira, inaugurando oficialmente el Carnaval de Río de Janeiro 2026. La ceremonia tuvo lugar en el municipio. El rey Momo es la figura simbólica que, según la tradición, gobierna la ciudad durante las fiestas.

Introducido en 1933 como una figura de papel maché, el papel fue otorgado a una persona real al año siguiente.

Y desde entonces se elige un nuevo gobernante para cada Carnaval mediante un proceso de selección, junto con una corte.

En la mitología griega, Momo es el dios de la burla y la irreverencia. Desde 2024, un decreto municipal ha hecho obligatoria la ceremonia de entrega de llaves para garantizar su continuidad a lo largo de los años.

Mientras tanto, crece la expectación por el inicio de los desfiles de las famosas escuelas de samba del grupo especial, programados para el domingo, lunes y martes en el Sambódromo, en lo que se considera el mayor espectáculo al aire libre del mundo.

Para la edición de 2026, la ciudad estima una afluencia de alrededor de 8 millones de personas, incluyendo desfiles en el Sambódromo y la avenida Intendente MagalhÆes, bloqueos de calles, bailes folclóricos y eventos tradicionales en el centro de la ciudad. El impacto económico previsto para la ciudad es de aproximadamente 950 millones de euros (5900 millones de reales). (ANSA).