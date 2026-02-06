Sociedad: Realidad virtual para combatir el ciberacoso
Italia lanza una experiencia piloto en escuelas secundarias de Roma
Este es el objetivo de Educadamente 2.0, un nuevo proyecto piloto presentado hoy en el Instituto Superior de Salud de Italia con motivo del Día Nacional contra el Acoso y el Ciberacoso, el 7 de febrero.
El proyecto está financiado por el programa CCM del Ministerio de Sanidad y coordinado por el Departamento de Prevención de la Autoridad Sanitaria Local (ASL) Roma 1.
Participan también el Centro Nacional de Adicciones y Dopaje del Istituto Superior de Salud (Istituto Superiore di Sanit…) y el Departamento de Psicología de la Universidad La Sapienza de Roma.
Educadamente 2.0 prevé la formación de al menos 5.000 profesionales sanitarios y la organización de 10 seminarios web para informar a familias y profesores, dirigidos por el ISS.
La Universidad La Sapienza también desarrollará un modelo de intervención psicoeducativa basado en la realidad virtual. A partir del próximo curso escolar, en algunos centros de secundaria del distrito ASL Roma 1, el alumnado se sumergirá en escenarios recreados con el apoyo de la Policía Postal: mediante auriculares especiales, se proyectará directa e inmediatamente en situaciones reales.
"Experimentar con incidentes de ciberacoso en un entorno controlado, explica Emanuela Mari, del Departamento de Psicología de la Universidad La Sapienza de Roma, permite a chicos y chicas participar en situaciones guiadas y altamente emotivas, transformando la experiencia en una oportunidad para la reflexión y el debate".
"El debate posterior, dirigido por el personal del proyecto, fomenta una mayor conciencia de las dinámicas relacionales en línea y las consecuencias de dicho comportamiento, lo que representa un paso crucial para prevenir el abuso verbal y otras formas de discriminación en línea", agrega.
"La prevención es la única manera de combatir eficazmente el ciberacoso, el malestar psicológico y la fragilidad emocional en los jóvenes, interviniendo antes de que el fenómeno se vuelva irreversible", explicó Giuseppe Quintavalle, director general de la ASL Roma 1 (ANSA).