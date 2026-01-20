Sociedad: Récord de feminicidios en Brasil en 2025

Es cuanto surge de los datos del ministerio de Justicia, que superan el récord anterior de 2024, cuando registraron 1464 casos.

El número de víctimas podría ser aún más grave, ya que los datos de diciembre del estado de San Pablo aún no fueron actualizados en la base de datos federal. Incluso sin esta última actualización, San Pablo sigue siendo el estado con mayor número de feminicidios en 2025, con 233 casos, seguido de Minas Gerais (139) y Río de Janeiro (104).

El delito de feminicidio fue introducido en la legislación brasileña en 2015, año en el que se registraron 535 casos.

En diez años, la cifra creció un 316%, con un aumento constante desde que se distinguió el delito de otros homicidios.

En total, en el mismo período, 13.448 mujeres fueron asesinadas por razones de género, con un promedio de 1.345 feminicidios por año. También en este caso San Pablo lidera la estadística nacional con 1.774 casos.

Ante la escalada, en octubre pasado el presidente Luiz Inácio Lula da Silva promulgó una ley que endurece las penas por feminicidio y delitos cometidos contra mujeres. (ANSA).