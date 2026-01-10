Sociedad: récord de ventas de Biblias en Reino Unido, jóvenes en espiritualidad

Lo reporta el periódico The Guardian, citando un estudio del sector que reveló que el año pasado, las ventas totales de Biblias en el Reino Unido alcanzaron la cifra de 6,3 millones de libras, un aumento de 3,61 millones de libras con respecto a las ventas de 2019.

La investigación fue realizada por la editorial cristiana SPCK Group, analizando datos de Nielsen BookScan, un servicio que recopila datos de ventas de libros en todo el mundo. El estudio también sugiere que la religión es uno de los géneros de no ficción de más rápido crecimiento, con un aumento previsto del 11% en las ventas en 2025, en comparación con 2024.

El aumento en las ventas de Biblias en el Reino Unido se correlaciona con el crecimiento de la asistencia a la iglesia en Inglaterra y Gales en los últimos años.

Según un informe publicado en abril de 2025 por la Sociedad Bíblica, el número de personas que asisten a la iglesia en Inglaterra y Gales ha aumentado un 50% desde 2018.

A la cabeza de este crecimiento se encuentran los jóvenes.

Solo el 4% de los jóvenes de entre 18 y 24 años declaró asistir a la iglesia mensualmente en 2018, pero para 2024, ese porcentaje había ascendido al 16%, el mayor incremento entre todos los grupos de edad.

Sam Richardson, director ejecutivo de la editorial SPCK Group, señala que estos hallazgos indican un cambio de rumbo en el que el atractivo del cristianismo ha emergido como una fuerza "contracultural", especialmente para las generaciones más jóvenes del Reino Unido, que crecieron en contextos familiares y sociales más seculares.

"La opción rebelde fue ser ateo. Ahora, creo que las cosas han cambiado. Para la próxima generación, es más atractivo ser cristiano", afirmó Richardson.

Esta tendencia también se observa en Estados Unidos, donde las ventas de Biblias alcanzaron su punto más alto en 21 años en 2025.

Al igual que en Estados Unidos, una forma de nacionalismo cristiano explotada con fines políticos se ha convertido en parte del debate político en el Reino Unido. (ANSA).