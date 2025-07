Sociedad: Relojes de lujo, en divorcios, como hijos

En otro divorcio, Federico Leonardo Lucia, alias Fedez, los conserva, presumiendo con orgullo en redes sociales. Su "ex", la influencer Chiara Ferragni, no ha dado batalla por ellos. No hablamos de niños ni mascotas, sino de famosos apasionados por los relojes de lujo, que alcanzan precios exorbitantes y, por lo tanto, son un tema de interés, incluso en los divorcios.

En los últimos días, el Tribunal de Roma dictaminó que la "guerra Rolex" desatada por la separación de Ilary Blasi y Francesco Totti, quienes se peleaban por la propiedad de cuatro relojes muy valiosos. La Justicia puso un punto final estableciendo la custodia compartida entre ambos y un acuerdo de uso.

Fedez, mientras tanto, conserva sus Rolex, y durante la grabación del festival "Battiti Live", presumió en una selfi uno de sus modelos más caros: un Rolex GMT-Master con gemas incrustadas, junto con parches para las ojeras. El reloj que se muestra en primer plano parece ser uno de los más valiosos de su colección, junto con el Rolex "rosa" que lució en el reciente Gran Premio de Montecarlo.

El mercado de los relojes de pulsera de lujo está en auge, alcanzando aproximadamente US$6340 millones en Europa en 2024, con una tasa de crecimiento anual prevista del 3,40% entre 2025 y 2034, alcanzando casi US$8860 millones para 2034, según las últimas previsiones de MarketResearch, con sede en Estados Unidos. Los europeos (pero también los asiáticos y estadounidenses) tienen un especial cariño por Rolex, que también figura entre las diez mejores marcas de "lujo y premium de 2025", según una clasificación del valor percibido de las marcas elaborada por Brand Finance.

"Porsche sigue dominando a pesar de una pérdida de valor de 2000 millones de euros. Gucci, Omega y Maserati también tuvieron un rendimiento bajo", explican los analistas. "Chanel, Rolex, Ferrari y HermŠs, por otro lado, están creciendo con fuerza, con Rolex registrando un aumento del 36%, una tasa de crecimiento muy alta y un valor en constante aumento". El floreciente mercado de relojes de lujo se concentra principalmente en el Reino Unido, Alemania, Francia e Italia, entre otros países.

El mercado de segunda mano también está en auge: "Se espera que la generación más joven de consumidores, coleccionistas y clientes con presupuestos ajustados se beneficie enormemente del auge del mercado de artículos de lujo de segunda mano, donde se espera que el segmento de relojes de lujo alcance una facturación de entre 29.000 y 32.000 millones de dólares para finales de 2025, registrando una tasa de crecimiento anual promedio del 8% al 10%, impulsada por Europa", afirman los analistas de MarketResearch.

Los modelos más caros son los vintage, incluidos los de figuras legendarias. Estas son piezas únicas que se venden en subastas por sumas exorbitantes. El Rolex más caro del mundo es el Cosmograph Daytona de Paul Newman, vendido por US$17,8 millones.

Otras subastas exitosas incluyen un Oyster Perpetual de 1949, vendido en 2014 por Christie's por US$1,22 millones; un Day-Date de 1967 (que supuestamente costó US$300 en aquel momento), un regalo de Rolex al legendario golfista Jack Nicklaus, quien solo lo usó una vez, que se vendió en subasta por más de un millón de dólares. O un Rolex Daytona de 1971, apodado "albino" por su esfera completamente blanca, que perteneció a Eric Clapton: vendido en 2003 en una subasta en Nueva York por poco más de medio millón de dólares, se vendió de nuevo en 2015 por US$1,4 millones. Los nuevos también valen fortunas. Del catálogo de Rolex, los modelos más caros parecen ser el GMT-Master, con un precio de 427.910 euros, el Day-Date, con un precio de 244.970, y el GMT-Master, con un precio de 216.000 euros. Así pues, los relojes de lujo, poderosos símbolos de estatus y éxito, además de excelentes inversiones, se exhiben e incluso provocan discusiones entre parejas a la hora de dividir sus bienes en casos de divorcio. Los divorcios de millonarios suelen plantear preguntas como "¿Quién se queda con el Ferrari?". "¿Quién con la colección Birkin? ¿Y los Rolex?". Por lo tanto, si no llegan a un acuerdo, los tribunales deciden sobre la custodia compartida, como se hace con hijos y mascotas. (ANSA).