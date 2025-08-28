Sociedad: Sotheby's desde noviembre en Madison Av.

La ceremonia de inauguración se celebrará unos días antes del inicio de las subastas de otoño, la semana del 17 de noviembre. La nueva sede reemplazará a la de York Avenue: la antigua fábrica de puros, posteriormente convertida en almacén de Kodak y finalmente rediseñada para albergar a coleccionistas adinerados y amantes del arte tras su adquisición por la casa de subastas en 1983, se había mantenido alejada de los demás centros artísticos de Manhattan.

En cierto sentido, es un regreso a casa: la primera ubicación de Sotheby's estaba en Madison Avenue.

Como preparación para la mudanza, el estudio de arquitectura suizo Herzog & de Meuron, en colaboración con PBDW Architects, modernizó el edificio, inaugurado en 1966, para albergar salas de venta y espacios expositivos de vanguardia.

A pesar de la inevitable controversia en torno a las renovaciones de una obra maestra modernista, Sotheby's calificó la obra de los arquitectos ganadores del Premio Pritzker (quienes también diseñaron la Tate Modern) como una "adaptación y renovación delicada" que preserva el valor arquitectónico del emblemático edificio a la vez que lo actualiza para su uso como casa de subastas.

En 1966, el edificio diseñado por Breuer, el arquitecto húngaro que inspiró el personaje de Adrien Brody en "The Brutalist" (El Brutalista), también había resultado para muchos una provocación, una monstruosidad en un barrio de boutiques y casas de piedra rojiza.

"Fue un despertar" y una "reactivación", en palabras del director ejecutivo de Sotheby's, Charles Stewart. Muchas de las características distintivas del Breuer, como los suelos de piedra azul, las paredes de hormigón, las ventanas trapezoidales tipo párpado y las lámparas abovedadas, se han mantenido como parte integral del proyecto, mientras que los bancos y mostradores originales del atrio se han reinterpretado como vitrinas, conservando la distribución del espacio y añadiendo nueva funcionalidad.

La iluminación desempeña un papel fundamental para realzar las cualidades arquitectónicas del edificio y suavizar el volumen más cavernoso.

La transformación incluirá un nuevo restaurante (cuya apertura está prevista para este invierno) en la planta baja, diseñado y gestionado por el equipo de Roman and Williams, la firma responsable de la célebre La Mercerie en el Soho. Las exposiciones en la nueva ubicación serán gratuitas y abiertas al público. (ANSA).