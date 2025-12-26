Sociedad: Un ganador en Arkansas se lleva US$1.810 millones en el Powerball

El premio de US$1.810 millones ganado en Powerball se ubica como el segundo mayor jackpot desde la creación de la lotería estadounidense.

El récord absoluto sigue siendo el sorteo de noviembre de 2022, cuando un único boleto vendido en California se llevó US$2.040 millones, la mayor cifra jamás otorgada por una lotería en Estados Unidos.

En el ranking histórico también figuran otros premios multimillonarios, impulsados por la modalidad de acumulación sin límite y el aumento del precio del boleto, una tendencia que en la última década llevó a que tanto Powerball como Mega Millions superaran repetidamente la barrera de los 1.000 millones de dólares.

Las cifras récord suelen reducirse si el ganador opta por el pago único en efectivo, una alternativa habitual frente al cobro en cuotas a largo plazo. (ANSA).