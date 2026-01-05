Sociedad: Un gato camina el equivalente a 4 vueltas al Coliseo romano por día

Las cifras hablan por sí solas: según el Informe Anual 2025 de FEDIAF (Federación Europea de la Industria de Alimentos para Mascotas), la población de mascotas en Europa ha alcanzado los 299 millones, y de ellos, 108 millones son gatos.

Sin embargo, hasta ahora, monitorear la actividad física de un gato era casi imposible. Eran demasiado independientes e impredecibles. Pero cuando la tecnología se integra con el mundo de las mascotas, surgen datos sin precedentes que nos ayudan a comprender mejor su vida diaria.

El primer informe de Kippy, empresa italiana especializada en el desarrollo de dispositivos inteligentes para la monitorización y protección de gatos y perros, revela que, desde 2016, casi 15 000 rastreadores Kippy Cat seguieron a gatos por toda Europa, recopilando datos sobre sus hábitos, ritmos y niveles de actividad.

Las cifras presentan un panorama interesante: los gatos monitoreados caminaron un total de 7.460 millones de pasos, equivalentes a 3.700 millones de kilómetros, distancia suficiente para dar 93 vueltas al ecuador terrestre.

Además, se comprobó que no son "animales sedentarios". Cada gato da un promedio de 3.900 pasos al día, equivalentes a unos 2 km, o 4 vueltas al Coliseo romano. En promedio, pasan 34 minutos al día caminando o corriendo, un tiempo que puede parecer corto, pero que demuestra un nivel constante de actividad física diaria.

Otro hallazgo interesante se refiere al sueño. Los gatos duermen un promedio de 8 horas al día. Pero las cifras se vuelven aún más interesantes al compararlas con el año anterior.

En 2025, los gatos monitoreados experimentaron un aumento del 61 % en su actividad física, pasando de 23 a 37 minutos de caminata o carrera al día.

Este aumento destaca una tendencia hacia un mayor ejercicio, que podría deberse tanto a la evolución del comportamiento felino como a un mayor enfoque de los dueños en el uso de la monitorización para mejorar el bienestar de sus animales.

Sin embargo, el análisis de datos también revela una amplia variedad de comportamientos. El 25% de los gatos más sedentarios da menos de 500 pasos al día, mientras que el 25% de los gatos más activos da más de 6500 pasos al día. La mayoría, sin embargo, se sitúa en un punto intermedio, con un promedio de 2700 pasos al día.

Estas diferencias dependen de muchos factores: edad, raza, acceso a espacios exteriores, pero también de la personalidad de cada animal.

Los datos sobre el uso de funciones inteligentes también son interesantes: 1 de cada 4 propietarios activó la geovalla, la notificación que les avisa si su gato sale de una zona segura predefinida, al menos una vez en el último mes.

En respuesta a la creciente necesidad de un seguimiento cada vez más preciso de la actividad de sus gatos, Kippy lanzó recientemente Kippy Cat V2, la evolución de su rastreador GPS para gatos. El nuevo dispositivo integra una electrónica completamente renovada que ofrece un rendimiento comparable al del rastreador para perros. } Las funciones inteligentes incluyen monitorización diaria de hábitos, mapas de calor para analizar rutas favoritas y notificaciones de geovalla que les avisan si su gato sale de una zona segura. A diferencia de un AirTag sencillo, que solo funciona cuando hay dispositivos Bluetooth cerca, utiliza una tarjeta SIM integrada que utiliza la red de datos para localizar a la mascota a cualquier distancia, en toda Europa. (ANSA).