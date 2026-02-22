Sociedad: Un juego de mesa para prevenir accidentes pediátricos domésticos

La autoridad sanitaria Ulss 3 Serenissima diseñó, desarrolló y produjo "Ca' Bimbo", el primer juego de mesa italiano diseñado para prevenir accidentes pediátricos en el hogar.

Este juego educativo fue creado con el patrocinio de la Región del Véneto y en colaboración con la Fundación Venecia y Clementoni, su productora.

Las 32 ilustraciones y gráficos fueron encomendados a dos jóvenes creativos venecianos, el artista Denis Ercole y el diseñador Filippo Trevisan.

La presentación tuvo lugar el sábado en Mestre (Venecia) con la presencia del presidente de la Región, Alberto Stefani, y el director general de la Autoridad Sanitaria Local, Edgardo Contato.

El año pasado, 1275 niños ingresaron en las salas de urgencias pediátricas de la Autoridad Sanitaria de Venecia por accidentes domésticos, la mayoría de los cuales podrían haberse evitado si se hubiera asegurado el entorno doméstico: uno de cada diez niños fue hospitalizado. Otros 25 niños de la zona de Venecia fueron trasladados en helicóptero por servicios médicos de emergencia (Suem 118) a unidades de cuidados intensivos pediátricos, y dos de ellos fallecieron en 2024.

El contenido de Ca' Bimbo ha sido validado por un Comité Científico Técnico compuesto por nueve profesionales de la salud, entre ellos pediatras, neuropsiquiatras, médicos de urgencias, ginecólogos, matronas, expertos en prevención, formadores y especialistas en comunicación.

A partir de hoy, se distribuirán gratuitamente 5.000 ejemplares de Ca' Bimbo a las futuras madres y familias del sistema de salud que accedan a sus servicios; en clínicas, unidades maternoinfantiles, distritos, centros comunitarios, cursos de formación y museos.

Para alcanzar la victoria, se anima repetidamente a los jugadores a leer el Manual para la Prevención de Accidentes Pediátricos en el Hogar.

Para Stefani, "Ca' Bimbo representa una de las muchas herramientas que el Servicio Regional de Salud utiliza para promover la prevención".

"Este juego es un verdadero acto de cariño hacia nuestros ciudadanos, en línea con nuestra política de promoción de las familias y los jóvenes. La prevención, especialmente cuando se trata de los más pequeños, debe ser un objetivo común. Este es un modelo que queremos exportar a toda la región del Véneto, un diálogo entre padres e hijos que queremos extender a todos los ciudadanos de nuestra región", concluyó. (ANSA)