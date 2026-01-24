Sociedad: Uno de cada cuatro jóvenes en la UE estudia y trabaja

Italia se encuentra entre los países con menor porcentaje en este ranking de Eurostat, el ente estadístico del bloque, con aproximadamente el 6% de sus jóvenes estudiantes empleados.

En 2024, el 25,4% de los jóvenes europeos (de 15 a 29 años) trabajaban durante su educación. El 71,4% de los jóvenes permanecía fuera del mercado laboral y el 3,2% estaba desempleado (disponible para trabajar y buscando empleo activamente) mientras cursaba estudios formales.

Países Bajos (74,3%), Dinamarca (56,4%) y Alemania (45,8%) lideraron la lista, registrando los porcentajes más altos de jóvenes que simultáneamente trabajan y estudian. Por el contrario, Rumanía (2,4%), Grecia (6%) y Croacia (6,4%) registraron las tasas más bajas entre los países de la UE.

Italia ocupa el último lugar de la lista, en el puesto 22, con un escaso 6,5%.

Los porcentajes más altos de jóvenes desempleados en educación que estaban disponibles para el empleo y buscando trabajo activamente se registraron en Suecia (14,1%), Finlandia (10,0%) y Dinamarca (9,6%).

En el otro extremo de la escala, Rumania (0,6%), Croacia, la República Checa y Hungría (cada uno 0,8%) tenían menos del 1% de jóvenes buscando trabajo.

La participación difiere entre mujeres y hombres jóvenes, en detrimento de las primeras: entre el grupo de edad de 15 a 19 años, el 74,4% de las mujeres y el 70,4% de los hombres permanecen fuera de la fuerza laboral durante su educación, lo que demuestra que están principalmente enfocados en la educación en sus primeros años.

A medida que envejecen y alcanzan el grupo de edad de 20 a 24 años, el porcentaje fuera de la fuerza laboral cae al 30,9% para las mujeres y al 24,8% para los hombres, lo que indica una mayor integración en el mercado laboral junto con las actividades educativas.

En este grupo, el porcentaje de jóvenes empleados durante su educación fue del 19,6% para las mujeres y del 17,0% para los hombres. En el grupo de edad de 25 a 29 años, el empleo alcanzó el 62% para las mujeres y el 71,9% para los hombres. En este caso, el porcentaje de mujeres fuera de la fuerza laboral y sin educación formal (16,2%) fue mayor que el de los hombres (6,9%).

Los datos de Eurostat muestran que las mujeres tienden a participar más en la educación formal que los hombres. Sin embargo, cuando no estudian, tienen menos probabilidades de estar empleadas o buscar trabajo, como lo demuestran las menores tasas de empleo y las mayores tasas de inactividad en comparación con los hombres. (ANSA)