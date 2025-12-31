Sociedad: Ya es 2026 en Australia y en otros sitios del mundo

Los asistentes a la Nochevieja brindaron el miércoles por el fin de 2025, despidiendo 12 meses repletos de aranceles de Trump, una Gaza sombría y vanas esperanzas de paz en Ucrania.

Fue uno de los años más cálidos registrados, con un calor sofocante que avivó incendios forestales en Europa, sequías en África y lluvias letales en el Sudeste Asiático.

Las celebraciones en Sídney, la ciudad portuaria australiana autoproclamada "capital mundial del Año Nuevo", se tiñeron de un tono sombrío.

Apenas pasaron dos semanas desde que un padre y su hijo presuntamente abrieron fuego durante un festival judío en Bondi Beach, matando a 15 personas en el tiroteo masivo más mortífero del país en casi 30 años. Los asistentes guardaron un minuto de silencio a las 23:00 (12:00 GMT) mientras el famoso Puente del Puerto de Sídney se iluminaba con luz blanca para simbolizar la paz.

"En este momento, la alegría que solemos sentir al comenzar un nuevo año se ve atenuada por la tristeza del año anterior", declaró el primer ministro australiano, Anthony Albanese, en un mensaje de video.

Cientos de miles de espectadores se congregaron en la costa de Sídney, con nueve toneladas de fuegos artificiales desplegadas desde la medianoche.

Residentes y turistas se congregaron en el puerto de la ciudad y los barcos se desplazaron por el agua para conseguir los mejores lugares para ver el espectáculo cerca de la Ópera de Sídney.

"Los fuegos artificiales siempre estuvieron en mi lista de deseos y estoy muy feliz de estar aquí", dijo Susana Suisuikli, una turista inglesa.

La seguridad era más estricta de lo habitual, con escuadrones de policías fuertemente armados patrullando a la multitud.

En tanto, se espera que más de dos millones de personas abarroten la animada playa de Copacabana, en Brasil, para lo que las autoridades calificaron como la mayor fiesta de Nochevieja del mundo.

En Hong Kong, un gran espectáculo de fuegos artificiales de Año Nuevo previsto para el puerto Victoria se canceló para rendir homenaje a las 161 personas fallecidas en el incendio de un barrio residencial en noviembre. (ANSA).