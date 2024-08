Société Générale abandona el Anillo de la Bolsa de Metales de Londres

La Bolsa de Metales de Londres (LME) ha informado este viernes de que a partir del próximo 27 de agosto Societe Generale International Limited (SNC) dejará de ser miembro con acceso al icónico Anillo del mercado de futuros, el último parqué de negociación a viva voz que resiste en Europa, pero cuya viabilidad está cada vez más comprometida.

En un comunicado, LME ha confirmado que, a partir del 27 de agosto de 2024 y de conformidad con el reglamento del mercado de futuros, "Societe Generale International Limited (SNC) dejará de ser un Miembro de Categoría 1 de la LME y se convertirá en un Miembro de Categoría 2".

Si bien la entidad francesa seguirá prestando servicios y emitiendo contratos como miembro de LME Clear, ya no tendrá acceso al Anillo, el parqué circular para la negociación a viva voz y fijación de precios oficiales de LME, donde los miembros de Categoría 1 negocian en sesiones de cinco minutos de alta liquidez que son representativas de la oferta y la demanda globales.

Con la salida de Societe Generale International Limited, el Anillo pasará a contar únicamente con siete miembros: Amalgamated Metal Trading Limited, CCBI Global Markets (UK) Ltd, GF Financial Markets (UK) Limited, MAREX Financial Sigma Broking Limited, StoneX Financial Ltd y Sucden Financial Limited.

LME suspendió la negociación en el Anillo en 2020, durante la pandemia de Covid-19 y, a pesar de su posterior reapertura, en el verano de 2021 reestructuró el proceso de fijación de precios, estableciendo que los precios oficiales se descubrirán en el Anillo, mientras que los precios de cierre seguirían determinándose electrónicamente.

Europa Press