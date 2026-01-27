Socios comerciales de EEUU prometen invertir cinco billones de dólares. Estos investigadores dudan

WASHINGTON (AP) — El presidente Donald Trump ha presionado a muchos de los mayores socios comerciales de Estados Unidos para que se comprometan a invertir billones de dólares en el país. Sin embargo, un estudio publicado el martes plantea dudas sobre si el dinero realmente se materializará y cuestiona cómo se gastaría si lo hiciera.

"¿Qué tan realistas son estos compromisos?", escribieron Gregory Auclair y Adnan Mazarei del Instituto Peterson de Economía Internacional, un grupo de expertos no partidista que apoya el libre comercio. "La respuesta corta es que están envueltos en incertidumbre".

Examinaron más de cinco billones de dólares en compromisos de inversión realizados el año pasado por la Unión Europea, Japón, Corea del Sur, Taiwán, Suiza, Liechtenstein y los estados del Golfo Pérsico de Arabia Saudí, Qatar, Bahréin y los Emiratos Árabes Unidos.

Trump utilizó la amenaza de aranceles punitivos —impuestos a las importaciones— para obtener concesiones de esos socios comerciales, incluidos los compromisos de inversión.

La Casa Blanca ha publicado una cifra de inversión aún mayor - 9,6 billones de dólares - que incluye compromisos de inversión pública y privada de otros países. El propio Trump, que nunca subestima sus logros, ha puesto la cifra mucho más alta - 17 o 18 billones de dólares - aunque Auclair y Mazarei señalan que "la base de su afirmación no está clara".

Todas las cifras son enormes. La inversión privada total en Estados Unidos registraba recientemente a un ritmo anual de 5,4 billones de dólares. En 2024, el último año para el que hay cifras disponibles, la inversión extranjera directa total en Estados Unidos ascendió a 151.000 millones de dólares. La inversión directa incluye dinero invertido en cosas como fábricas y oficinas, pero no inversiones financieras como acciones y bonos.

"Las cantidades comprometidas son grandes", escriben Auclair y Mazarei, "pero su horizonte temporal varía, y los indicadores para medir y, por lo tanto, verificar los compromisos son generalmente poco claras". Señalan, por ejemplo, que el compromiso de la Unión Europea de invertir 600.000 millones de dólares en Estados Unidos "no lleva un compromiso legalmente vinculante".

El informe también encuentra que algunos países tendrían dificultades para cumplir con sus compromisos. Para los países del Golfo, "los compromisos son grandes en relación con sus recursos financieros", escriben los investigadores.

"Arabia Saudí parece capaz de cumplir sus objetivos, con cierta dificultad", indicaron. Los Emiratos Árabes Unidos y Qatar lo tendrían aún más difícil y podrían tener que financiar las inversiones mediante préstamos. "En los tres casos, los compromisos no son vinculantes, y las inversiones de estos países podrían caer muy por debajo de las cifras principales", escriben.

Además, "estos acuerdos se han alcanzado bajo coacción", dijo Mazarei, ex subdirector del Fondo Monetario Internacional, en una entrevista. "No necesariamente se está haciendo de manera voluntaria".

Por lo tanto, los socios comerciales podrían buscar formas de escapar de sus compromisos, especialmente si la Corte Suprema anula los aranceles que Trump utilizó para negociar los acuerdos unilaterales. Se espera un fallo a partir de febrero. "Otros países podrían encontrar una manera de eludirlo", dijo Mazarei.

Aun así, el gobierno de Trump puede recurrir a aranceles alternativos si los jueces dictaminan que los aranceles actuales son ilegales.

"El presidente Trump acordó reducir los aranceles a los países con los que tenemos acuerdos comerciales a cambio de compromisos de inversión y otras concesiones", dijo el portavoz de la Casa Blanca, Kush Desai. "El presidente se reserva el derecho de revisar las tasas arancelarias si otros países incumplen sus compromisos, y cualquiera que dude de la disposición del presidente Trump para respaldar sus palabras con acciones debería preguntar a Nicolás Maduro e Irán qué opinan".

Las tropas estadounidenses derrocaron y arrestaron al entonces presidente venezolano Maduro a principios de este mes, y Trump ordenó a Estados Unidos unirse a Israel en el bombardeo de Irán el año pasado.

Auclair y Mazarei coinciden en que la inversión que Trump consiga podría terminar creando empleos, impulsando el crecimiento económico y haciendo que las cadenas de suministro sean más seguras al traer la producción a Estados Unidos.

Señalan que Trump, en algunos aspectos, está adoptando un enfoque similar al de Biden, utilizando la "política industrial" del gobierno para fomentar más manufactura en Estados Unidos.

Pero Biden recurrió a los dólares de los contribuyentes para financiar proyectos de infraestructura e incentivos para que las empresas inviertan en tecnología verde y semiconductores. Trump está utilizando la amenaza de aranceles para que los países extranjeros - y sus empresas - asuman el costo. Y ha abandonado el impulso para fomentar la energía limpia, centrándose en cambio en promover los combustibles fósiles.

En su reporte, los investigadores del Instituto Peterson expresan su preocupación sobre cómo se materializarían las decisiones de inversión y si reflejarían una economía sólida. "Esta estrategia puede generar inversiones reales y empleos", escriben, "pero plantea preocupaciones conocidas sobre la política industrial: selección de proyectos opaca, tenue rendición de cuentas y el riesgo de que los criterios políticos desplacen la eficiencia económica".

