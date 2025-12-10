Socios y oposición afean una vez más al Gobierno su postura sobre el Sáhara y su alineamiento con Marruecos

MADRID, 10 Dic. 2025 (Europa Press) -

Los socios del Gobierno, tanto en la coalición como parlamentarios, así como la oposición, con el PP a la cabeza, han vuelto a poner de manifiesto el rechazo a la postura adoptada por el Gobierno respecto al Sáhara Occidental y su alineamiento con las tesis defendidas por Marruecos durante la comparecencia ante el Pleno del Congreso del ministro de Exteriores, José Manuel Albares.

El ministro ha comparecido, entre otras cuestiones, a petición del PP para explicar la postura del Ejecutivo respecto a la antigua colonia española y las implicaciones que tiene la última resolución aprobada por el Consejo de Seguridad de la ONU, en la que se renueva el mandato de la MINURSO y se emplaza a las partes a negociar sobre la base del plan de autonomía marroquí.

El portavoz de Exteriores del PP, Carlos Floriano, ha criticado el giro del Gobierno respecto al Sáhara Occidental, después de que el presidente, Pedro Sánchez, respaldara el plan de autonomía marroquí sin dar ninguna explicación ni contar con el aval del Parlamento.

"Imagino que la UCO en poco tiempo nos hará saber o nos aportará luz al respecto", ha ironizado.

Según Floriano, "la falta de transparencia y oscurantismo son las constantes en la relación con Marruecos". "Se acercan a Marruecos desde la debilidad, han claudicado y han abandonado al pueblo saharaui", ha reprochado.

Dado que el Gobierno considera que el plan de autonomía de Marruecos para la antigua colonia española es "la base más seria, realista y creíble", el diputado del PP ha incidido en que si es así "por qué no se explicita en qué consistiría". Marruecos solo presentó un documento de tres folios que aún no ha ampliado", ha dicho.

Por otra parte, también ha echado en cara al Ejecutivo que las aduanas de Ceuta y Melilla estén "cerradas" pese a que uno de los acuerdos alcanzados con Marruecos en abril de 2022 era precisamente la apertura de una nueva en la primera ciudad autónoma y la reapertura de la ya existente en la segunda. "No está normalizado el tránsito como debería estarlo", ha señalado, emplazando al ministro a trabajar en esta cuestión.

También el portavoz de Vox, Carlos Flores Juberías, se ha referido a las aduanas y ha denunciado que los marroquíes son la segunda nacionalidad en delincuentes.

Además, ha puesto de relieve que el ministro solo cita parte del texto de la resolución y está asumiendo el "vocabulario" empleado por Marruecos, al tiempo que ha cuestionado que la autonomía sea la mejor solución para el Sáhara dado que no hay "ni un solo ejemplo en todo el mundo en el que la autonomía territorial funcione en un contexto de autocracia" como el marroquí.

LOS SOCIOS CUESTIONAN AL GOBIERNO

Las críticas han llegado también desde sus socios de coalición. La diputada de Sumar Tesh Sidi, de origen saharaui, ha afeado al PSOE su cambio de postura con respecto a lo que defendía en su programa electoral de 2019 y al ministro que no haya hablado en su intervención sobre los refugiados saharauis.

En Marruecos, su política de Estado es "patria, dios y rey", ha subrayado la diputada de Sumar. Y patria, le ha dicho a Albares, "no es solo el Sáhara Occidental, son las aguas de Canarias, son Ceuta y Melilla, y son sobre todo la instrumentalización, incluso de menores como hemos podido ver en 2022, para su política migratoria".

Por su parte, el también diputado de Sumar Agustín Santos ha sostenido que la cuestión del Sáhara tiene "una posible solución" pero para ello "tiene que incluir la libre determinación del pueblo saharaui", que es "esencial".

"Si no se llega a esa situación de posible arreglo, habrá una inestabilidad permanente en la zona que irá en contra de los intereses de todos, de Marruecos, de Argelia, de España, del pueblo saharaui", ha advertido, y ha pedido "poner manos a la obra para ayudar a que se produzca la negociación y ayudar a las partes a que encuentren ese punto de acuerdo que sea asumible".

DIFERENCIA ENTRE PALESTINOS Y SAHARAUIS

El diputado de ERC, Francesc Álvaro Vidal, ha hecho hincapié en el reciente acuerdo agrícola entre la UE y Marruecos, denunciando que el PSOE lo avaló en la Eurocámara, al tiempo que ha insistido en que el Sáhara Occidental es un territorio pendiente de descolonización.

También ha reprochado que se haga "un paréntesis" en la defensa de los Derechos Humanos en lo relativo a los saharauis, frente a la defensa que sí se hace de los palestinos. "No podemos aceptar esta moral de geometría variable", ha apuntado el diputado.

En la misma línea se ha pronunciado la portavoz de Junts, Marta Madrenas. "España sigue sin asumir sus responsabilidades 50 años después", ha denunciado. "España como Estado ha dado la espalda al pueblo saharaui, primero con el abandono, luego con la indiferencia y ahora con el alineamiento con la potencia ocupante", ha reprochado, pidiendo al ministro que aclare si España ya da por imposible el referéndum y reivindicando el derecho de autodeterminación.

Por su parte, el portavoz de EH Bildu, Jon Iñarritu, ha hecho ver al ministro que la coherencia que esgrime respecto a la posición del Gobierno sobre la creación de un Estado palestino no la aplican al Sáhara. "En el caso saharaui no creen que tienen también derecho a tener un estado", le ha echado en cara.

En este tema, le ha dicho a Albares, "están solos y en minoría" ya que no cuentan con el apoyo ni de Sumar ni del resto de socios parlamentarios ni tampoco del PP ni de Vox, y "esto les debería hacer reflexionar".

"¿No cree que los saharauis tienen derecho a decidir su futuro sin condicionamientos de la mano de Marruecos o incluso de su mano? ¿Van a garantizar ese derecho?", le ha planteado al ministro la portavoz del PNV, Maribel Vaquero, que ha lamentado que "Marruecos gana peso en su carrera para legitimar en el plano internacional su postura" y el Gobierno "es el operador necesario para esta injusticia".

El diputado de Podemos Javier Sánchez Serna ha alertado de que el Gobierno ha aceptado que Marruecos sea "el Estado guía del norte de África" como quieren Estados Unidos y la UE y que se convierta en "en el gendarme del Magreb". Esto tendrá "importantes consecuencias no solo para el Sáhara sino para Ceuta y Melilla, para Canarias y para las relaciones con Argelia", ha incidido.

LOS DIVERSOS PAÍSES, "EQUIVOCADOS"

De su lado, Albares ha reivindicado de nuevo la "excelente relación" de Madrid y Rabat y ha acusado a los 'populares' de exhibir posturas "antimarroquíes". En esta línea, ha urgido al PP a consultar "a los que de verdad tienen contacto diario con Marruecos" si la política del Gobierno es "correcta", y ha mencionado al presidente de Ceuta, el 'popular' Juan Jesús Vivas, o al presidente de Canarias, Fernando Clavijo, porque "se lo dirán".

En relación a la resolución de la ONU relativa al Sáhara Occidental, Albares ha puesto el foco en que la postura del Ejecutivo "es compartida" por "la mayor parte" de la comunidad internacional. En esta línea, ha acusado a Vox de "no estar nunca con la ONU" y al PP de "estar a veces", pero "de boquilla".

"La resolución la votaron a favor Francia, Reino Unido, Estados Unidos, Dinamarca, Grecia, Guayana, Panamá, Corea del Sur, Sierra Leona, Eslovenia y Somalia (...) y se abstuvieron China, Rusia y Pakistán y nadie votó en contra", ha resaltado, cuestionando a los grupos si "de verdad todos estos países tan diversos están equivocados". "Todos ellos están equivocados, ustedes tienen razón, estamos totalmente equivocados", ha incidido.

Por otro lado, ha defendido que "Canarias participa en los grupos de trabajo en los que España habla con Marruecos y en los que pueda tener interés por sus competencias o porque le afecten directamente", después de que Clavijo protestara por quedarse fuera de la cumbre España-Marruecos de la semana pasada. Además, ha recordado que en las reuniones de alto nivel participan los gobiernos, no las comunidades autónomas.