Soderstrom se va de 4-4 y A's vencen 8-3 a Mellizos para barrer y extender racha ganadora

MINNEAPOLIS (AP) — Tyler Soderstrom se fue de 4-4 para extender su racha de hits a 19 juegos consecutivos, y los Atléticos vencieron el jueves 8-3 a los Mellizos de Minnesota para barrer la serie.

Lawrence Butler conectó un doble de tres carreras, Brent Rooker añadió un doble impulsor y Nick Kurtz conectó su 26º jonrón de la temporada para los A's, que han ganado ocho de sus últimos 11 juegos y tienen un récord de 18-13 desde el receso del Juego de Estrellas.

El novato de los A's, Jack Perkins (3-2), ganó su tercera apertura consecutiva, permitiendo dos carreras en cinco entradas, y el dominicano Osvaldo Bido logró un salvamento de tres entradas para completar la primera barrida de los Mellizos desde que Milwaukee ganó los tres juegos en Target Field del 20 al 22 de junio.

El abridor provisional dominicano de los Mellizos, José Ureña (0-1), sufrió la derrota al permitir seis carreras en cinco entradas.

Por los Atléticos, el boricua Darell Hernaiz de 5-1 con una producida.

