Sofia Coppola estrena en Venecia su carta de amor a Marc Jacobs

La Mostra de Venecia dio la bienvenida este martes a uno de nombres más destacados de la moda, Marc Jacobs, protagonista de un documental de Sofia Coppola que busca desvelar los entresijos del proceso creativo del diseñador, amigo suyo.

“Marc by Sofia”, presentado fuera de competición en el festival, ofrece una mirada íntima de Jacobs, de quien la directora de “Lost in Translation” y “Marie Antoinette” es amiga desde hace unos 30 años.

“Por muy cursi que suene, siento que esto fue una hermosa carta de amor, para mí, mi trabajo y nuestra amistad”, declaró Jacobs a la cadena italiana Rai en la alfombra roja.

Jacobs, diseñador jefe la marca que lleva su nombre, fue director creativo de Louis Vuitton de 1997 a 2014, cuando revitalizó la histórica casa especializada en maletas con colecciones de prêt-à-porter y dando un look urbano a las prendas.

El filme sigue a Jacobs mientras prepara el desfile de la Semana de la Moda de Nueva York en la primavera boreal de 2024. La cinta incluye entrevistas, imágenes de archivo y también se cuela entre bastidores. Coppola, que nunca había hecho un documental, afirmó que sintió este proyecto como algo personal, casi como si estuviera haciendo “una película casera”.

“Fue un verdadero retrato personal de mi amigo. No era una pieza de marketing ni un anuncio. Era realmente un proyecto pequeño, sincero (...), para mí era muy importante mostrar a Marc como una persona creativa en pleno proceso”, explicó la cineasta a la prensa antes del estreno.

“Quería que fuese personal pero no intrusivo”, agregó Coppola, que aparece brevemente en varios momentos de la película.

El filme llega justo cuando el conglomerado de lujo francés LVMH se estaría planteando vender la marca de Jacobs. Según The Wall Street Journal, la compañía tendría un valor estimado en 1000 millones de dólares.

ams/js/jvb/mb