Sofia Vergara, Chip y Joanna Gaines, Luis Fonsi, Michael Strahan y marcas líderes se unen a Marlo Thomas para la campaña anual Thanks and Giving de St. Jude

La temporada navideña llega a Hollywood este año de la mano de reconocidas marcas tales como Chili’s, Dominos, Best Buy y otras que se unen a celebridades amigas con el fin de recaudar fondos para los pacientes y las familias de St. Jude Children’s Research Hospital® como parte de la campaña navideña anual Thanks and Giving ® de St. Jude, que recauda fondos a través de donaciones hechas por los consumidores tanto en línea como en tiendas físicas.

Como novedad este año, St. Jude lanzará la tienda virtual Winter Wonderland, la cual ofrecerá a los consumidores de todo el país una experiencia inmersiva para comprar artículos de la colección de invierno de St. Jude, jugar a distintos juegos para desbloquear ofertas exclusivas y conocer más sobre la misión de St. Jude. Influencers de las redes sociales, como Jessica Clarke Higgins, la esposa de la celebridad de la serie The Bachelor Ben Higgins, participarán de live streams y actividades de promoción en las redes sociales sobre la experiencia de la tienda virtual.

“ La campaña Thanks and Giving de St. Jude es una tradición navideña”, dijo Richard C. Shadyac, Jr., Presidente y Director Ejecutivo de ALSAC. “Es la época del año en la que nuestra comunidad de socios se une para reflexionar y para convocar a las personas en torno a nuestra misión de salvar vidas, para que podamos seguir llevando a cabo investigaciones y brindando tratamientos vitales para los niños con cáncer y otras enfermedades que amenazan la vida”.

Ya en su 19 º año, esta campaña, que no deja de crecer, le rinde tributo a la fundación de St. Jude por parte del artista estadounidense Danny Thomas, quien se valió de su fama para recaudar fondos con el fin de hacer realidad su sueño de crear un hospital infantil de investigación para tratar a los niños en forma gratuita. Hoy en día, esa labor es llevada a cabo por sus hijos Marlo, Tony y Terre y otras celebridades amigas de St. Jude.

“Juntos, con el apoyo de estas celebridades solidarias y generosas y de numerosos donantes alrededor del mundo, los niños y las familias de St. Jude Children’s Research Hospital podrán disfrutar de esta temporada navideña sabiendo que hay tantas personas velando por ellos”, dijo Marlo Thomas, Directora de Relaciones Nacionales de St. Jude. “Los niños ocupan un lugar muy especial en mi corazón, tal como lo sentía mi padre. Veo mucha valentía y fortaleza y una asombrosa capacidad de disfrutar con alegría ante semejante adversidad. Y tu donación durante la campaña Thanks and Giving de St. Jude es un gesto de compasión y generosidad que pasará a formar parte de los recuerdos navideños que estos niños y sus familias llevarán en su corazón por siempre”.

Thomas contará con el apoyo de la actriz Sofia Vergara, el cantante Luis Fonsi y la personalidad de la TV Michael Strahan para convocar a los consumidores de todo el país para pedirles que apoyen a St. Jude. Chip y Joanna Gaines, los nuevos embajadores de St. Jude, también se unirán a Thomas en este gran esfuerzo. El dúo de la serie de TV “Fixer Upper”, que anunció su asociación oficial en septiembre durante el Mes de Concientización del Cáncer Infantil, forma parte de la gran familia de St. Jude desde hace mucho tiempo.

“Cuando conocimos a algunos de los niños en St. Jude, ellos conquistaron nuestro corazón—y supimos entonces que queríamos poner nuestro granito de arena para ayudar a esta increíble organización. Nos sentimos honrados de apoyar al increíble equipo de St. Jude Children’s Research Hospital y la labor de salvar vidas que realizan los médicos, investigadores, enfermeros y todo el personal”, dijeron Chip y Joanna Gaines.

Los socios corporativos de la campaña Thanks and Giving de St. Jude han consolidado su compromiso con St. Jude ampliando sus campañas para reflejar el inicio de la temporada de compras navideñas, pidiendo a sus clientes que donen mientras compran en la tienda y en línea o comprando un producto navideño de edición limitada en tiendas minoristas selectas a beneficio de St. Jude. Algunas de las marcas que vienen sumándose a la campaña año tras año son Best Buy, Domino’s, HomeGoods, Signet Jewelers, AutoZone, Williams Sonoma, Chili’s, Joann, Claire’s y Melting Pot, entre muchas otras.

“Nos conmueve ver el poder de convocatoria y unidad que genera St. Jude año tras año”, dijo Ray Sliva, director de personal de Best Buy. “Con la ayuda de nuestros generosos clientes y empleados, nuestros esfuerzos permiten que St. Jude pueda enfocarse en lo más importante: salvar a los niños sin importar su situación económica. Nos sentimos honrados de hacer nuestra parte en una campaña tan inspiradora que cambia la vida de tantas familias”.

Fannie May Gourmet Chocolate se une a Thanks and Giving de St. Jude como el socio más reciente de la campaña, ofreciendo a sus clientes la oportunidad de agregar una donación al pagar por sus compras en tiendas participantes de EE.UU.

Al participar en Thanks and Giving de St. Jude, los consumidores ayudan a St. Jude a brindarles a los niños tratamientos de vanguardia que no están cubiertos por los seguros de salud, sin costo alguno para las familias y a darle a cada niño la oportunidad de vivir a pleno y celebrar cada momento de su vida.

Visita stjude.org/thanksandgiving para obtener más información y apoyar a St. Jude Children’s Research Hospital durante esta temporada navideña.

Quotes from additional celebrity supporters

Sofia Vergara

“Me encanta ser embajadora de la campaña Thanks and Giving® de St. Jude cada año”, dijo Sofía Vergara. “Es un gran privilegio prestar mi voz para ayudar a difundir el trabajo de salvar vidas que se lleva a cabo en St. Jude Children’s Research Hospital. Únete a mí en esta temporada navideña y apoya a los niños de St. Jude. Juntos, podemos hacer una gran diferencia y así brindar esperanza a las familias en todo el país y en todo el mundo”.

Luis fonsi

“Las historias de los niños de St. Jude continúan inspirándome. Ser parte de la campaña Thanks and Giving® de St. Jude cada temporada navideña es un gran honor y es algo muy cercano a mi corazón”, dijo Luis Fonsi. “Las investigaciones y los tratamientos realizados en St. Jude están ayudando a niños alrededor del mundo. Por favor, acompáñame en esta temporada de fiestas realizando un donativo a St. Jude. Tu apoyo dará esperanza a los niños en tu ciudad y en todo el mundo”.

Michael Strahan

“Estoy muy contento de volver a ser parte de la campaña Thanks and Giving de St. Jude en esta temporada navideña para apoyar a los niños y las familias de St. Jude Children’s Research Hospital,” dijo Michael Strahan. “La misión y la labor de St. Jude son muy importantes para mí. He tenido el privilegio de conocer a tantos niños increíbles de St. Jude, y puedo afirmar que cada donación brinda esperanza a estas familias. Es un honor para mí ser embajador de St. Jude, y espero que te unas a mí para apoyar la increíble labor que se lleva a cabo en el hospital día tras día”.

Acerca de St. Jude Children’s Research Hospital ®

St. Jude Children’s Research Hospital lidera los esfuerzos a nivel mundial para entender, tratar y vencer el cáncer infantil y otras enfermedades pediátricas que amenazan la vida. Nuestro propósito es claro: descubrir las curas que salvan a los niños. St. Jude es el único Centro Integral de Cáncer designado por el Instituto Nacional del Cáncer dedicado exclusivamente a los niños. Los tratamientos descubiertos y desarrollados en St. Jude han ayudado a incrementar la tasa de supervivencia general del cáncer infantil de un 20%, cuando el hospital abrió sus puertas en 1962, a más de un 80% en la actualidad. St. Jude no descansará hasta que ningún niño muera de cáncer. St. Jude comparte sus descubrimientos, y esto permite que médicos y científicos puedan usar esos conocimientos para salvar a aún más niños en todo el mundo. Gracias a los generosos donantes, las familias nunca reciben una factura de St. Jude por tratamiento, transporte, hospedaje ni alimentación, para que así puedan enfocarse en ayudar a sus hijos a vivir. Visita St. Jude Inspire para descubrir conmovedoras historias de St. Jude llenas de esperanza, fortaleza, amor y generosidad. Únete a la misión de St. Jude visitando stjude.org, dándole ‘me gusta’ a St. Jude en Facebook, siguiendo a St. Jude en Twitter, Instagram, LinkedIn y TikTok, y suscribiéndote a su canal de YouTube.

