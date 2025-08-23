Sofocado el incendio en un vehículo ubicado en una bajera de Avenida de Madrid en Lardero
LOGROÑO, 23 Ago. 2025 (Europa Press) -
Bomberos de Logroño han sofocado esta pasada madrugada un incendio en un vehículo situado en una bajera de Avenida de Madrid, en Lardero (La Rioja). No hay que lamentar daños personales.
Según informan desde SOS Rioja 112, un particular ha dado aviso del suceso sobre las 06:00 horas de este sábado y hasta el lugar de los hechos se han personado, además de los bomberos, miembros de la Policía Local y Guardia Civil y Recursos de Emergencias del Servicio Riojano de Salud en preventivo.
En el incendio ha resultado calcinado el vehículo y herramientas variadas. Además, se han producido daños en el forjado superior.
