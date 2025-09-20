LA NACION

LOGROÑO, 20 Sep. 2025 (Europa Press) -

Bomberos del CEIS Rioja han sofocado un incendio en el interior de una vivienda de la calle Mendoza de Alfaro (La Rioja). No hay que lamentar daños personales. Según informan desde SOS Rioja 112, un particular ha dado aviso del suceso sobre las 01,50 horas de esta pasada madrugada y hasta el lugar de los hechos se han personado, además de los bomberos, los Recursos Sanitarios del Servicio Riojano de Salud, alertando a su vez a Policía Local, Guardia Civil y Gas Natural. El incendio ha afectado a la cortina y la persiana de una de las ventanas de la mencionada vivienda.

