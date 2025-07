Sofocados dos incendios en dos vehículos en Logroño y Sajazarra

LOGROÑO, 19 Jul. 2025 (Europa Press) - Dos vehículos han ardido, con apenas unos minutos de diferencia, este viernes en las localidades de Logroño y Sajazarra, en incendios que han sido sofocados sin que se hayan producido más que daños materiales, según los datos facilitados por el Servicio de Emergencia SOS Rioja 112. El primero de estos sucesos se ha producido sobre las 20,37 horas, cuando un particular ha comunicado al Centro de Emergencias el incendio de un coche a la altura del número 8 de la calle Lardero de Logroño. Desde SOS Rioja se ha alertado a Bomberos del Ayuntamiento de Logroño, Policía Nacional y Policía Local. No se han originado desgracias personales, el incendio ha afectado al mando eléctrico de los espejos retrovisores. Poco después, sobre las 20,38 horas, otro particular ha comunicado también al Centro de Emergencias el incendio de un coche a la altura del kilómetro 10,600 de la LR-202, en el término municipal de Sajazarra. Desde SOS Rioja se ha movilizado a Bomberos del CEIS y se ha alertado a Guardia Civil. No se han originado desgracias personales, el incendio ha calcinado el vehículo en su totalidad, así como unos 150 metros cuadrados de vegetación anexos a la carretera.

