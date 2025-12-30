SoftBank adquiere DigitalBridge por US$4.000 millones

SoftBank, el gigante japonés de las inversiones tecnológicas, anunció la adquisición por US$4.000 millones de DigitalBridge, una empresa financiera especializada en infraestructuras de inteligencia artificial (IA).

DigitalBridge es una firma estadounidense de capital privado con sede en Florida que invierte en infraestructuras digitales, desde centros de datos y torres de telefonía hasta redes de fibra óptica, y afirma gestionar el equivalente a unos 108.000 millones de dólares en activos.

La adquisición, que debe cerrarse en el segundo semestre de 2026, "reforzará la capacidad de SoftBank Group de construir, desarrollar y financiar la infraestructura fundamental necesaria para los servicios y aplicaciones de IA de nueva generación", indicó el grupo japonés.

"Mientras la IA transforma las industrias del mundo entero, necesitamos más potencia de cálculo, conectividad, energía e infraestructura escalables", comentó el director ejecutivo de SoftBank, Masayoshi Son.

DigitalBridge confía en la potencia financiera y la red de SoftBank para "invertir con un horizonte a más largo plazo en nombre de sus inversionistas".

Según el acuerdo, SoftBank adquirirá acciones de DigitalBridge por 16 dólares por título, una prima de 15% respecto al precio de cierre de la firma estadounidense en Wall Street el viernes, y de 50% sobre el precio promedio del último año.

SoftBank concluyó en marzo un acuerdo con la empresa emergente de IA generativa OpenAI (ChatGPT) para invertir allí US$30.000 millones, una apuesta ganadora que ha incrementado notablemente sus beneficios por inversiones.