SoftBank completa inversión de US$40.000 en OpenAI, informa CNBC

30 dic (Reuters) - SoftBank Group completó su inversión de 40.000 millones de dólares en OpenAI, informó el martes CNBC, citando a personas familiarizadas con el asunto.

El conglomerado japonés y el desarrollador de ChatGPT no respondieron de inmediato a las peticiones de Reuters para hacer comentarios.

A principios de 2025, SoftBank acordó liderar una ronda de financiación de hasta 40.000 millones de dólares en OpenAI, en una operación que la convertiría en una de las mayores inversiones privadas en tecnología de la historia.

Bajo la dirección de su fundador y presidente ejecutivo, Masayoshi Son, SoftBank ha creado uno de los mayores programas privados de inversión en tecnología del mundo, con especial atención a la inteligencia artificial y las infraestructuras relacionadas. (Reporte de Akash Sriram en Bengaluru; editado en español por Ricardo Figueroa)