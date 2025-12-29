SoftBank compra DigitalBridge en acuerdo valorado en US$4.000 millones

Por Akash Sriram

29 dic (Reuters) - SoftBank Group adquirirá al inversor en infraestructura digital DigitalBridge Group en una operación valorada en US$4.000 millones, anunciaron las empresas el lunes, mientras la firma de inversión japonesa busca profundizar en su cartera relacionada con la IA.

La adquisición ampliaría la exposición de SoftBank a la infraestructura digital, mientras el conglomerado japonés está posicionando su cartera para centrarse en la inteligencia artificial.

Las acciones de DigitalBridge subían el lunes alrededor de un 9,7%, a US$15,27, tras un alza del 45% a principios de este mes después de que Bloomberg News informó por primera vez de las conversaciones para la adquisición.

La oferta de US$16 por acción representa una prima del 15% sobre el precio de cierre de DigitalBridge el viernes y valora la empresa en US$2.920 millones, y se espera que la operación se cierre en la segunda mitad del próximo año.

El multimillonario fundador de SoftBank, Masayoshi Son, quiere aprovechar la creciente demanda de capacidad informática para aplicaciones de inteligencia artificial.

DigitalBridge invierte en sectores de infraestructura digital como centros de datos, torres de telefonía móvil, redes de fibra, sistemas de células pequeñas e infraestructura de borde, con una cartera que incluye empresas como Vantage Data Centers, Zayo, Switch y AtlasEdge.

Fundada en 1991 como Colony Capital, centrada en el sector inmobiliario, la empresa pivotó bajo la dirección de su presidente ejecutivo, Marc Ganzi, hacia la infraestructura digital y se renombró como DigitalBridge en 2021 tras deshacerse de la mayoría de sus activos inmobiliarios tradicionales.

Ganzi seguirá dirigiendo DigitalBridge como una plataforma gestionada por separado, dijeron las empresas.

Al 30 de septiembre, DigitalBridge gestionaba alrededor de US$108.000 millones en activos, lo que la convierte en uno de los mayores inversores dedicados al ecosistema digital.

La empresa, junto con OpenAI, Oracle y el inversor tecnológico MGX, con sede en Abu Dabi, está invirtiendo miles de millones de dólares en el proyecto Stargate, una iniciativa de computación e infraestructura a gran escala destinada a apoyar el desarrollo avanzado de la IA.