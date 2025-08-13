Soja amplía ganancias tras recorte de perspectivas de cosecha del USDA en EEUU

Por Karl Plume

CHICAGO, EEUU, 13 ago (Reuters) - Los futuros de la soja estadounidense subieron el miércoles a máximos de un mes y medio, ampliando las ganancias de la sesión anterior, después de que el Departamento de Agricultura de Estados Unidos pronosticó una cosecha de otoño boreal mucho menor de lo esperado.

* El maíz también subía en un modesto repunte técnico y de cobertura de posiciones cortas tras la caída de más del 3% del martes a mínimos de contrato, después de que el USDA anunció una cosecha mayor de lo previsto.

* El trigo del Chicago Board of Trade subía ligeramente tras marcar otro mínimo de cinco años a principios de la sesión, pero los elevados suministros mundiales siguieron pesando sobre el mercado.

* El USDA dijo el martes que los agricultores de Estados Unidos producirían una cosecha récord de maíz en 2025/26. La agencia sorprendió a los operadores con fuertes revisiones al alza tanto en el rendimiento como en las proyecciones de superficie.

* La cosecha récord de Estados Unidos reforzará aún más la oferta mundial, ya que Brasil está terminando una abundante, mientras que en Ucrania, otro gran exportador, las expectativas de cosecha están aumentando.

* Por su parte, las previsiones de cosecha de soja del USDA fueron mucho menores de lo esperado tras un fuerte recorte de los acres plantados.

* "Cuando se reducen tanto los acres de soja (2,5 millones de acres cosechados) y no cambia mucho la demanda, el mercado reacciona", dijo Don Roose, presidente de U.S. Commodities.

* La soja para noviembre CBOT subía 13,25 centavos, a US$10,46 el bushel. El contrato, que se negocia activamente, tras superar la resistencia técnica de medias móviles clave el martes, llenó un vacío gráfico en torno a los US$10,44 y alcanzó su nivel más alto desde el 3 de julio.

* El maíz para diciembre subía 2,75 centavos, a US$3,9725 el bushel, y el trigo para septiembre CBOT subía 3,25 centavos, a US$5,0825 el bushel.

* El avance de la cosecha en el hemisferio norte siguió pesando sobre el trigo.

* El mercado también estaba pendiente de la reunión del viernes entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su par ruso, Vladimir Putin, ya que un alto el fuego entre Rusia y Ucrania podría facilitar las exportaciones de los principales países productores de trigo. (Información adicional de Gus Trompiz en París y Naveen Thukral en Singapur. Editado en español por Javier Leira)