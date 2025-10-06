Soja cae ante presión de la cosecha estadounidense y la buena siembra temprana en Brasil

Por Karl Plume

CHICAGO, EEUU, 6 oct (Reuters) - Los futuros de la soja en Estados Unidos bajaban el lunes debido a la activa recolección en el cinturón agrícola del Medio Oeste y a la rápida siembra temprana en Brasil, su rival en la exportación, y a que China sigue rehuyendo la oferta estadounidense.

* Los futuros del maíz cotizaban dispares, ya que las coberturas cortas elevaron los precios en algunos momentos, pero el mercado se mantenía anclado por el aumento de la oferta debido a la aceleración de la cosecha estadounidense, donde se espera sea un récord.

* El trigo retrocedía luego de tres sesiones de ganancias.

* Los negocios fueron cautos mientras el mercado espera una actualización el martes sobre la ayuda del Gobierno de Estados Unidos a los agricultores de soja perjudicados por la guerra comercial con China y una próxima reunión entre los presidentes Donald Trump y Xi Jinping a fin de mes.

* "Ha estado tranquilo. Estamos esperando a ver qué tipo de paquete de ayuda se publicará mañana. Y en cuanto a los nuevos flujos comerciales, las cosas están tranquilas allí también", dijo Rich Nelson, estratega jefe de Allendale Inc.

* La soja también se vio presionada por la rápida siembra temprana en Brasil, con el ritmo en su segundo nivel más alto para la fecha, al jueves pasado, según la consultora agroindustrial AgRural.

* No hubo noticias sobre nuevas ventas de exportación ni sobre el avance de la cosecha debido al cierre del Gobierno federal estadounidense. Es probable que se posponga el informe mensual del USDA sobre la oferta y la demanda, previsto para el 9 de octubre.

* Sin embargo, el lunes se publicaron las cifras de las inspecciones semanales de las exportaciones, que coincidieron con las estimaciones comerciales.

* La soja de noviembre de la Bolsa de Chicago bajaba 1 centavo, a US$10,17 el bushel, a las 1636 GMT, mientras que el maíz de diciembre subía 1,25 centavos, a US$4,2025 el bushel. El trigo de diciembre CBOT caía 0,5 centavos, a US$5,1475 el bushel.

(Información adicional de Gus Trompiz en París y Naveen Thukral en Singapur; Editado en español por Javier Leira)