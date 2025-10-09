Soja cae por toma de ganancias y temores en torno al comercio chino

(.)

Por Karl Plume

CHICAGO, 9 oct (Reuters) - Los futuros de la soja en Estados Unidos retrocedieron el jueves tras dos días de alzas, presionados por la toma de ganancias y las ventas técnicas, y por la creciente preocupación por un paquete de ayudas prometido a los agricultores y el avance en las negociaciones comerciales entre Estados Unidos y China.

* Los futuros del maíz siguieron a la soja a la baja, al acelerarse la recolección en Estados Unidos de una cosecha probablemente récord, mientras que los futuros del trigo cotizaron mixtos.

* La negociación se vio limitada por el cierre del gobierno federal, que pospuso la publicación del informe mensual de oferta y demanda del Departamento de Agricultura de Estados Unidos previsto para el jueves.

* El cierre privó a los operadores de la última visión de la agencia sobre la producción de maíz y soja después de que las enfermedades de las plantas y la sequía de finales de temporada probablemente erosionaran los rendimientos, dijeron analistas.

* Mientras tanto, no se han dado a conocer los detalles de un posible paquete de ayuda a los agricultores de entre 10.000 y 15.000 millones de dólares prometido por el presidente Donald Trump. La secretaria del USDA, Brooke Rollins, dijo que el Gobierno podría entregar la ayuda una vez que finalice la paralización.

* "Creo que la realidad es que los agricultores van a tener que vender algo de producción para recaudar algo de dinero en efectivo, y estamos empezando a factorizar eso un poco", dijo Jack Scoville, analista de Price Group.

* La expansión por parte de China de los controles a la exportación de metales de tierras raras el jueves aumentó las dudas sobre una resolución de la guerra comercial con Estados Unidos antes de una reunión a finales de este mes entre Trump y el presidente Xi Jinping.

* El mercado espera que los líderes discutan la falta de compras de soja estadounidense por parte de China.

* La soja de noviembre del mercado de Chicago perdió 5,75 centavos a US$10,2375 el bushel a las 1743 GMT y el maíz de diciembre perdió 2,75 centavos a US$4,1925 dólares el bushel. El trigo de diciembre, en tanto, subió 1 centavo a US$5,0825 el bushel.

(Información de Peter Hobson; edición de Subhranshu Sahu y Rashmi Aich; edición en español de Juana Casas)