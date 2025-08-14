Soja cae, preocupación por la demanda eclipsa baja de perspectiva de producción del USDA

Por Karl Plume

CHICAGO, EEUU, 14 ago (Reuters) - Los futuros de la soja estadounidense bajaban el jueves por primera vez en cuatro sesiones por una toma de ganancias, después de que un repunte provocado por las perspectivas de cosecha menores a las esperadas del Gobierno estadounidense llevó los precios a máximos de seis semanas.

* La preocupación por la demanda para exportación de soja, debido a la tensión comercial con China, el principal comprador de la oleaginosa, siguió pesando sobre el mercado.

* Los futuros del maíz bajaban presionados por las previsiones de cosecha del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, mayores de lo esperado esta semana, aunque la fuerte demanda para exportación limitó las pérdidas.

* El trigo en Chicago caía a nuevos mínimos contractuales debido a la abundante oferta mundial.

* Los operadores están a la espera de nuevas actualizaciones de la producción por parte de los pronosticadores privados, incluida una gran gira de la cosecha de maíz y soja programada para estudiar el potencial de rendimiento en siete estados la próxima semana.

* La soja de noviembre bajó 14,75 centavos, a US$10,295 el bushel, a las 1730 GMT, tras subir a su punto más alto desde el 3 de julio.

* "Tuvimos un repunte de 60 centavos desde los mínimos de la soja la semana pasada y eso es probablemente suficiente", dijo Jack Scoville, analista de Price Group.

* "Y aunque vamos a tener menos suministros, no creo que nadie opine que los chinos vayan a comprar nada pronto, así que todavía tenemos que encontrar lugar para todos esos granos", agregó.

* Los exportadores estadounidenses de soja corren el riesgo de perder miles de millones de dólares en ventas a China a medida que se prolongan las conversaciones comerciales entre Washington y Pekín, según los operadores.

* Los futuros del maíz para diciembre bajaban 1 centavo, a US$3,9625 el bushel, ya que la fuerte demanda de exportación atenuó la presión de la oferta de una probable cosecha récord en Estados Unidos.

* El trigo para septiembre bajaba 4,25 centavos, a US$5,03 el bushel, después de haber caído, junto con todos los demás meses de contrato, a un mínimo histórico. (Contribución de Gus Trompiz en París y Peter Hobson en Canberra; edición en español de Javier López de Lérida)