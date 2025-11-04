Soja cede tras alzas previas, trigo se mantiene en máximos de tres meses

Por Julie Ingwersen

CHICAGO, 4 nov (Reuters) - Los futuros de la soja estadounidense caían el martes, retrocediendo desde el máximo de 16 meses alcanzado un día antes, mientras los operadores esperaban las compras chinas de cargamentos estadounidenses tras la tregua comercial acordada la semana pasada por las dos mayores economías del mundo.

* El maíz seguía a la soja a la baja, mientras que los descensos generalizados del petróleo, los metales y las acciones de Wall Street fomentaban la alicaída confianza.

* Sin embargo, los futuros del trigo se desmarcaban de la tendencia bajista y subían hasta un máximo de tres meses, ya que los continuos rumores sobre el interés chino por el trigo estadounidense animaban a los inversores a cubrir posiciones cortas.

* A las 18:40 GMT, el contrato de soja más activo en la Bolsa de Chicago bajaba 15,5 centavos a US$11,1875 por bushel, tras alcanzar el lunes su nivel más alto desde junio de 2024 a US$11,3575.

* El maíz de referencia bajaba 4,25 centavos a US$4,30 el bushel, mientras que el trigo subía 4 centavos a US$5,4725 el bushel.

* La soja caía por una toma de ganancias, mientras los operadores buscaban señales de nuevas compras chinas. La Casa Blanca ha dicho que Pekín comprará 10 millones de toneladas métricas de soja de Estados Unidos en virtud del acuerdo de la semana pasada para desescalar la guerra comercial entre los países, con Washington especificando un volumen inicial de 12 millones de toneladas a ser reservadas a finales de diciembre.

* Sin embargo, los operadores aún no han confirmado grandes compras de suministros estadounidenses, mientras que el lunes fuentes del mercado dijeron que los importadores chinos de soja han intensificado las compras de cargamentos brasileños más baratos.

* El Gobierno de Estados Unidos permanece en gran parte cerrado, deteniendo los informes de ventas de exportación del Departamento de Agricultura.

* Los futuros del maíz se vieron presionados por la correduría StoneX, que elevó ligeramente su previsión de rendimiento del maíz en Estados Unidos, una medida que contrarrestaba las recientes expectativas de disminución del potencial de rendimiento.

* Los futuros del trigo subían en su mayoría, apoyados por informes sobre el interés de China en comprar trigo estadounidense, aunque los operadores advirtieron que no estaba claro si se había realizado alguna compra. (Reporte de Julie Ingwersen; Reporte adicional de Naveen Thukral en Singapur y Gus Trompiz; Editado en Español por Manuel Farías)