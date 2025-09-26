LA NACION

Soja cotiza estable, cae en la semana tras compra de cultivos argentinos por parte de China

Soja cotiza estable, cae en la semana tras compra de cultivos argentinos por parte de China

Por Tom Polansek

CHICAGO, 26 sep (Reuters) - Los futuros de la soja en Chicago cotizaron estables el viernes, para registrar una segunda pérdida semanal después de que China realizara grandes compras de suministros argentinos esta semana a expensas de las cosechas estadounidenses.

* El mercado se mantuvo sin cambios tras la fuerte caída sufrida a principios de semana por la preocupación ante la falta de demanda de soja estadounidense por parte de China. Los futuros del trigo y el maíz cotizaban a la baja.

* Luego de que Buenos Aires suspendiera brevemente los impuestos a la exportación de granos esta semana, se registraron unos 40 cargamentos de soja argentina para exportar en noviembre y diciembre, en su mayoría con destino a China, dijeron dos operadores a Reuters. El jueves, Argentina restableció los impuestos a la exportación.

* Sin embargo, el frenesí de compra de los importadores chinos fue un nuevo golpe para los productores de soja de Estados Unidos, que se han quedado sin exportaciones a su principal mercado durante la actual temporada de cosecha, ya que los aranceles de la guerra comercial hacen que sus granos sean prohibitivamente caros para los compradores chinos.

* El contrato de soja más activo en la Bolsa de Chicago se mantuvo sin cambios en US$10,1225 dólares el bushel a las 1725 GMT.

* Consultado si China compraría soja estadounidense, un portavoz del ministerio de Comercio chino dijo que Washington debería eliminar lo que el país calificó de aranceles irrazonables y crear condiciones para ampliar el comercio bilateral.

* El avance de las cosechas estadounidenses de soja y maíz ha ejercido una mayor presión de la oferta sobre los precios, aunque las dudas sobre la magnitud de los rendimientos del maíz han prestado apoyo a ese mercado.

* El Departamento de Agricultura de EEUU tiene previsto publicar el lunes una actualización semanal sobre el avance de la cosecha.

* El trigo CBOT bajó 8 centavos a US$5,19 dólares el bushel y el maíz bajó 4 centavos a US$4,2175 dólares el bushel. (Reporte de Tom Polansek en Chicago, Naveen Thukral y Sybille de La Hamaide; edición de Alan Barona, Harikrishnan Nair, Shilpi Majumdar y David Gregorio. Editado en español por Natalia Ramos)

