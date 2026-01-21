Soja recupera terreno gracias a ralentización de la cosecha sudamericana y la caída del dólar

Por Renee Hickman

CHICAGO, EEUU, 21 ene (Reuters) - Los futuros de la soja de Chicago repuntaban el miércoles, gracias a la caída del dólar y al lento comienzo de la cosecha sudamericana.

* Mientras tanto, las conversaciones entre funcionarios estadounidenses y chinos impulsaron el ánimo exportador y desviaron la atención de una disputa diplomática sobre Groenlandia, dijeron analistas.

* El trigo y el maíz también se recuperaron de las caídas registradas el día anterior, y las condiciones meteorológicas mixtas en las principales zonas de producción mundial prestaron un apoyo adicional. * El contrato de soja más activo en la Bolsa de Comercio de Chicago (CBOT) subía 13 centavos, a US$ 10,66 el bushel, a las 1621 GMT.

* La soja había caído el martes debido a que la preocupación de los inversores por las amenazas arancelarias del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contra Europa por su plan de tomar el control de Groenlandia alimentó el sentimiento de aversión al riesgo en los mercados financieros. * Sin embargo, la caída del índice dólar en medio del nerviosismo de los mercados por Groenlandia ayudó a impulsar la competitividad de las exportaciones de los cultivos estadounidenses.

* Karl Setzer, cofundador de Consus Ag Consulting, dijo que "la soja está encontrando apoyo en un comienzo lento de la cosecha en Brasil".

* Las lluvias del norte de Brasil están interrumpiendo el trabajo de campo en ocasiones, pero no se esperan ralentizaciones graves en las próximas semanas, según el pronosticador Commodity Weather Group.

* Los comentarios del secretario del Tesoro Scott Bessent reavivaron las esperanzas de que continúe la demanda de soja estadounidense por parte de China tras la tregua comercial bilateral de finales de octubre.

* El funcionario

dijo que se reunió con el viceprimer ministro chino, He Lifeng, en lo que calificó de conversaciones "positivas", y añadió que su homólogo chino había confirmado la finalización de un compromiso inicial de compra de soja estadounidense, que Washington ha cifrado en 12 millones de toneladas.

* En tanto, la abundante oferta mundial seguía limitando los precios de los cereales. El clima seco que afectaba a las cosechas de maíz y soja en parte de Argentina y el frío en los cinturones de producción de trigo de la región del Mar Negro también apuntalaban los precios.

* No obstante, Setzer señaló que el clima ligeramente más húmedo en las llanuras productoras de trigo de Estados Unidos añadió algo de presión. * El trigo CBOT bajó 1,75 centavos a US$ 5,0850 el bushel, mientras que el maíz cayó 1,25 centavos a US$ 4,2250 el bushel.

