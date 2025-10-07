Soja sube, mercado sopesa las cosechas y los lazos EEUU-China

Por Karl Plume

CHICAGO, 7 oct (Reuters) - Los futuros de la soja en Chicago subían el martes por compras técnicas y estacionales tras dos sesiones de pérdidas, mientras los operadores seguían de cerca la cosecha estadounidense, el progreso de la siembra brasileña y las novedades sobre las negociaciones comerciales con China.

* El maíz retrocedía presionado por una probable cosecha récord en Estados Unidos, aunque las pérdidas se vieron limitadas por las expectativas de que los rendimientos no alcanzarían las previsiones. El trigo caía, presionado por la abundante oferta mundial.

* Los mercados de cereales se han mantenido dentro de un rango, ya que el cierre del Gobierno federal de Estados Unidos privó a los operadores de datos clave del Departamento de Agricultura (USDA), incluyendo el progreso de la cosecha y actualizaciones de la producción.

* La soja de noviembre de la Bolsa de Chicago subía 4,5 centavos a US$10,2225 por bushel a las 1710 GMT. El maíz de diciembre bajaba 1,25 centavos a US$4,2050 por bushel, y el trigo de diciembre del CBOT perdía 4 centavos a US$5,0875 por bushel.

* "Estacionalmente, la soja tiende a tocar fondo a principios de octubre. Probablemente ya se haya cosechado el 50%, los agricultores han vendido poco y el usuario final está buscando cobertura para la molienda", dijo Don Roose, presidente de U.S. Commodities. "Y la cosecha de maíz está empezando a cobrar impulso".

* Los operadores están a la espera de una reunión entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el de China, Xi Jinping. Se espera que discutan las exportaciones de soja estadounidense al gigante asiático.

* El Gobierno de Trump tiene previsto anunciar esta semana un plan de rescate para los agricultores estadounidenses por valor de hasta US$15.000 millones.

* La ayuda puede ser neutral o ligeramente alcista para el mercado dependiendo de su tamaño, dijo Andrey Sizov, jefe de Sovecon, agregando que no había señales de progreso hacia la reanudación del comercio de soja.

* "Sigo siendo escéptico sobre cualquier avance en 2025. China está bien cubierta y probablemente podría tratar de jugar esta carta más tarde, en 2026, más cerca de las elecciones legislativas", dijo, refiriéndose a las elecciones al Congreso de Estados Unidos. (Información adicional de Gus Trompiz en París y Peter Hobson en Canberra. Editado en español por Javier Leira)