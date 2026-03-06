Soja toca máximo desde junio 2024 por repunte petróleo en medio de preocupaciones por la guerra

Por Heather Schlitz

CHICAGO, 6 mar (Reuters) - La soja en Chicago subió el viernes a un pico desde junio de 2024, siguiendo la tendencia alcista del petróleo, ya que los inversores continuaron reaccionando ante la posible interrupción provocada por la guerra de Estados Unidos e Irán.

El trigo subió considerablemente hasta acercarse a su máximo anual, ya que el temor a una escalada del conflicto en Oriente Medio impulsó la cobertura de posiciones cortas antes del fin de semana. El maíz también subió, y los contratos de nueva cosecha alcanzaron máximos históricos.

El contrato de soja más activo en la Bolsa de Comercio de Chicago subió 17,75 centavos a US$11,97 por bushel a las 1710 GMT, tras haber alcanzado anteriormente un máximo de US$12,0275 por bushel. Todos los contratos de aceite de soja alcanzaron máximos históricos gracias al repunte del crudo.

«En el caso de la soja, el alza del crudo está impulsando el aceite de soja, y ese es el mercado líder para el complejo de la soja en este momento», afirmó Randy Place, analista de Hightower Report.

Los comentarios del ministro de Energía de Qatar, quien afirmó que, si la guerra continúa, espera que todos los productores de energía del Golfo cierren sus exportaciones en cuestión de semanas y eleven los precios del petróleo a US$150 por barril, inquietaron aún más a los inversores.

Los mercados de granos suelen seguir los movimientos del crudo, en parte debido a los flujos de inversión de los fondos de materias primas y también porque cultivos como la soja y el maíz se utilizan ampliamente para la fabricación de biocombustibles.

Los agricultores brasileños se encuentran en plena cosecha, que según las previsiones generales será récord, lo que podría frenar la demanda china de soja estadounidense.

El trigo CBOT subió 25 centavos a US$6,0925 el bushel, cerca de su máximo anual. El maíz CBOT ganó 5,25 centavos a US$4,5875 el bushel.

El conflicto en Oriente Medio ha desviado la atención de las lluvias beneficiosas en algunas zonas de cultivo de trigo de invierno de EEUU, que podrían contribuir a reforzar el suministro mundial.

La guerra también ha contrarrestado la fortaleza del dólar, que tiende a frenar los precios de Chicago, ya que encarece las exportaciones de los cultivos estadounidenses.

