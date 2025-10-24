Soja y maíz caen por ventas de agricultores, con conversaciones entre EEUU y China en la mira

Por Julie Ingwersen

CHICAGO, EEUU, 24 oct (Reuters) - Los futuros de la soja estadounidense retrocedían el viernes desde máximos de un mes, presionados por una caída de los precios del crudo y ventas de los agricultores, mientras los agentes del mercado esperaban las próximas conversaciones comerciales de Estados Unidos con China, el principal comprador mundial de soja.

* Los futuros del maíz caían ante el avance de la cosecha en el Medio Oeste y el trigo bajaba.

* A las 1750 GMT, los futuros de la soja de noviembre de la Bolsa de Chicago perdían 3 centavos, a US$10,4175 por bushel, bajando tras una subida a US$10,455, el nivel más alto del contrato desde el 19 de septiembre.

* El maíz para diciembre bajaba 4 centavos, a US$4,24 por bushel, retrocediendo desde el máximo de un mes alcanzado el jueves, y el trigo para el mismo mes perdía 1 centavo, a US$5,12 por bushel.

* La soja y el maíz se vieron presionados por las subidas de esta semana, que provocaron una ronda de ventas de grano por parte de los productores, según los analistas.

* "Ayer se vendió una buena cantidad de grano en efectivo, por lo que estamos viendo cierta presión sobre los diferenciales debido al movimiento de efectivo. El agricultor dio un paso adelante y vendió una buena cantidad de grano", dijo Dan Basse, presidente de AgResource Co.

* Por lo demás, el comercio fue moderado, ya que los agentes del mercado esperaban noticias sobre las relaciones comerciales de Estados Unidos con China, que ha evitado la soja estadounidense en lo que va de campaña en favor de los suministros sudamericanos.

* El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que se reunirá la próxima semana con el presidente chino, Xi Jinping, en Corea del Sur, reiteró que las compras de soja serán uno de los principales puntos de discusión.

* Los principales funcionarios económicos de Estados Unidos y China debían llegar a Malasia el viernes para mantener conversaciones para evitar una escalada de la guerra comercial y mantener la reunión de la próxima semana entre Trump y Xi en buen camino. (Reporte de Julie Ingwersen; contribución de Ella Cao y Lewis Jackson en Pekín y Sybille de La Hamaide en París; edición en español de Javier López de Lérida)