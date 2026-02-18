Sol, arena y playas desiertas: el bloqueo petrolero de Trump ahoga el turismo en Cuba

Por Dave Sherwood

VARADERO, Cuba, 18 feb (Reuters) - La península cubana de Varadero es una postal de un paraíso tropical con aguas turquesas, arena blanca y palmeras, pero las playas del complejo turístico, antes abarrotadas de visitantes, comenzaron a vaciarse poco después de que Cuba anunció el 8 de febrero que se estaba quedando ‌sin combustible para aviones.

Una encuesta realizada por Reuters a ‌hoteles y ⁠agencias de viajes, aerolíneas y trabajadores del sector turístico de la isla reveló que prácticamente todos los sectores se vieron repentinamente paralizados por la escasez de combustible. Esto podría suponer la sentencia de muerte para un sector ya de por sí debilitado y vital para lo que queda de la devastada economía cubana.

Air Canada, WestJet y Transat, las principales aerolíneas de Canadá, el mayor proveedor de ​visitantes a Cuba, han ⁠anunciado que suspenderán sus vuelos a ⁠Cuba. Esto provocará la cancelación de hasta 1.709 vuelos hasta abril, según la empresa de análisis Cirium, una interrupción que probablemente reducirá el número de visitantes en cientos de miles durante la temporada alta de invierno ​en el hemisferio norte.

Rusia, el tercer grupo de visitantes más numeroso, tiene previsto sacar a sus turistas de Cuba en los próximos días y suspender todos los vuelos hasta que se alivie la ‌escasez de combustible, informó la semana pasada el organismo regulador de la aviación Rosaviatsia.

El gigante hotelero NH anunció el viernes que había cerrado ​todos sus hoteles en Cuba, y la cadena hotelera española Meliá, la mayor de Cuba, dijo ​ese mismo día que había cerrado tres de sus 30 hoteles cubanos y había comenzado a concentrar a los turistas en hoteles mejor equipados y con mayores índices de ocupación.

"Hay una incertidumbre total", afirmó Alejandro Morejón, un guía turístico de 53 años que comenzó a trabajar en Varadero poco después de que Cuba reabrió al turismo internacional en la década de 1990. "Todo está empezando a desmoronarse".

El turismo está a punto de convertirse en la primera ficha importante en caer en la campaña estadounidense para presionar al Gobierno cubano a que se someta, bloqueando los envíos de petróleo a la isla.

La administración del presidente estadounidense Donald Trump ha declarado a Cuba "una amenaza inusual y extraordinaria" para la seguridad nacional de Estados Unidos, cortando el flujo ​de petróleo venezolano a la isla y amenazando con imponer aranceles a cualquier nación que suministre combustible a Cuba.

El turismo reportó a la nación comunista 1.300 millones de dólares en divisas en 2024, la última vez que se publicaron esas estadísticas en dólares, lo que supone alrededor del 10% de los ingresos por exportaciones.

Paolo Spadoni, economista de ⁠la Universidad Augusta de Georgia que estudia la economía cubana, dijo que el sector turístico, junto con la exportación de médicos cubanos y las remesas, son las principales fuentes de divisas duras que el país necesita desesperadamente.

Todos ellos están siendo objeto de nuevos ataques por parte de la administración ‌Trump, cuyas duras sanciones ya habían contribuido a impedir que el sector turístico de la isla se recuperara por completo de la pandemia.

"El colapso total del sector turístico cubano crearía una situación insostenible para la economía cubana y amenazaría su supervivencia", afirmó Spadoni.

Cuba atrajo solo 1,8 millones de visitantes en 2025, frente a los 2,2 millones del año anterior, lo que supone su punto más bajo en más de dos décadas.

Los visitantes dijeron que les costaba relajarse, preocupados por el anuncio de Cuba, solo unos días antes, de que se estaba quedando sin combustible para aviones.

"Estamos improvisando, tratando de no estresarnos, porque no queremos que esto arruine nuestro viaje", dijo Tyler LaMountaine, un trabajador de la industria del petróleo y el gas con sede en Alberta que había venido a Cuba con su esposa para escapar del frío invierno de Canadá, pero que temía que pudieran quedarse varados por la cancelación de los vuelos. "Pero te asustas porque todos los demás están asustados".

El ‌Gobierno comunista de Cuba anunció a principios de febrero un plan de contingencia para proteger servicios vitales como la atención de urgencias y la educación primaria.

En un principio, funcionarios de alto rango dijeron que el turismo y los ⁠vuelos internacionales tampoco se verían afectados, pero dos días después, el Gobierno notificó a las empresas aeronáuticas que la isla se quedaría sin combustible en breve.

Desde entonces, las aerolíneas de Europa, Sudamérica, Estados Unidos, Rusia y Canadá ‌han recortado sus vuelos o se han visto obligadas a cambiar sus rutas para hacer frente a la escasez de combustible.

SE ACERCAN NUBES DE TORMENTA

A simple vista, todo parece normal en ⁠Varadero, un complejo turístico costero que antes de la revolución cubana de 1959 era el lugar favorito de la familia DuPont para pasar el invierno, pero que ahora ⁠es el destino preferido de europeos y canadienses durante el invierno boreal.

Hasta finales de la semana pasada, las tiendas de recuerdos y la mayoría de los restaurantes seguían abiertos. Las tumbonas y las sombrillas salpicaban las playas, y los turistas bronceados recogían conchas y nadaban en aguas casi perfectamente transparentes.

Sin embargo, al menos dos hoteles de la península habían cerrado, según confirmó Reuters.

Un guardia de seguridad del centro turístico Domina Marina, un enorme complejo con varias torres con vistas a un extenso puerto deportivo construido a principios de la década de 2010, impidió la entrada al hotel a un periodista y le dijo que estaba cerrado. El número de teléfono local del hotel estaba fuera de servicio.

Mantener abiertas ‌las puertas de los hoteles y restaurantes será cada vez más difícil a medida que el bloqueo de ​combustible de Estados Unidos entre en su tercera semana completa, dijeron los trabajadores locales.

Jorge Fernández, que lleva a los turistas a recorrer la península en un descapotable rosa de la década de 1950, dijo a finales de la semana pasada que solo le quedaba combustible para un día más.

"Después de eso, volveré a casa para inventarme otra cosa que hacer", dijo el hombre de 53 años. "Trump y (el presidente cubano) Miguel Díaz-Canel tienen que llegar a algún acuerdo porque los únicos que están sufriendo aquí son los ciudadanos (...) el país se está paralizando", dijo Fernández. (Reporte de Dave Sherwood ‌en Varadero, reporte adicional de Marc Frank en La Habana, Allison Lampert en Montreal, e Íñigo Alexander y Natalia Siniawski en Ciudad de México; edición de Christian Plumb y Alistair Bell; Editado en Español por Ricardo Figueroa)