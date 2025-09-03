Solaria adquiere 1102 MWh en baterías para seis proyectos en España por 80 millones de euros

MADRID, 3 Sep. 2025 (Europa Press) -

Solaria ha anunciado la compra de 1102 MWh de baterías que serán instaladas en seis de sus proyectos en España tras una inversión de más de 80 millones de euros, en una operación que, según la firma, se llevará a cabo de manera progresiva a partir del próximo mes de diciembre. La empresa ha explicado que estos equipos estarán gestionados mediante un 'software' automatizado de optimización energética basado en inteligencia artificial, lo que permitiría maximizar su "eficiencia" y "flexibilidad operativa" dentro del sistema eléctrico nacional. El director general de Solaria, Darío López, ha subrayado que esta apuesta "decidida" amplía sus oportunidades de negocio y fortalece su posición de liderazgo en el sector. Solaria ya adquirió el pasado mes de abril 260 megavatios hora por un importe aproximado de 20 millones de euros.