LA NACION

Solaria prevé una alta visibilidad del objetivo de ebitda para 2026 de 331 millones de euros

Solaria prevé una alta visibilidad del objetivo de ebitda para 2026 de 331 millones de euros
Solaria prevé una alta visibilidad del objetivo de ebitda para 2026 de 331 millones de euros

27 feb (Reuters) - Solaria Energía y Medio Ambiente, S.A.:

* Presentó el jueves sus resultados de 2025 y previsiones para próximos ejercicios

* EBITDA del ejercicio anual 266,1 millones de euros frente a los 263,5 millones estimados por LSEG

* Ventas netas del ejercicio anual 197,4 millones de euros

* Beneficio neto del ejercicio anual 137,4 millones de euros frente a los 138,4 millones estimados por LSEG

* Alta visibilidad del objetivo de EBITDA para 2026 de 331 millones de euros

* En camino de cumplir el plan para 2028 presentado en su "Capital Markets Day"

Fuente de la información:

Más información de la empresa: (Redacción de Gdansk)

Reuters
Conforme a
The Trust Project