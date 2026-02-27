Solaria prevé una alta visibilidad del objetivo de ebitda para 2026 de 331 millones de euros

27 feb (Reuters) - Solaria Energía y Medio Ambiente, S.A.:

* Presentó el jueves sus resultados de 2025 y previsiones para próximos ejercicios

* EBITDA del ejercicio anual 266,1 millones de euros frente a los 263,5 millones estimados por LSEG

* Ventas netas del ejercicio anual 197,4 millones de euros

* Beneficio neto del ejercicio anual 137,4 millones de euros frente a los 138,4 millones estimados por LSEG

* Alta visibilidad del objetivo de EBITDA para 2026 de 331 millones de euros

* En camino de cumplir el plan para 2028 presentado en su "Capital Markets Day"

