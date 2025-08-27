Solaria se dispara tras subir UBS su precio objetivo por el potencial de los centros de datos

Las acciones de Solaria

suben un 8,8% después de que UBS aumentara el precio objetivo del fabricante español de paneles solares un 34% con el argumento de que los centros de datos podrían "cambiar las reglas del juego".

El bróker reitera su recomendación de "comprar", con la expectativa de que la jornada de mercados de capitales de Solaria de septiembre, enfocada en los centros de datos, sea un potente catalizador para el valor.

"Los recientes acontecimientos nos hacen ser más positivos en cuanto a la perspectiva de los centros de datos, que sigue estando infravalorada en nuestra opinión", afirma.

UBS señala que su mayor confianza se basa en la monetización de una mayor parte de la capacidad garantizada de los centros de datos de Solaria, que ahora se estima en un 75% frente al 50% anterior.

Como resultado, la correduría aumenta sus estimaciones de ingresos netos entre un 7% y un 14% para el periodo 2025-2029.

Si se incluye la subida de la sesión, el valor ha ganado un 77,5% desde principios de año.

(Información de Javi West Larrañaga, edición en español de Jorge Ollero Castela)