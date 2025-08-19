Soldado de Nueva Zelanda admite intento de espionaje en 1ra condena por esta actividad en el país

WELLINGTON, Nueva Zelanda (AP) — Un soldado de Nueva Zelanda que intentó espiar para una potencia extranjera ha admitido intento de espionaje en un tribunal militar.

La condena del lunes fue la primera por espionaje en la historia de Nueva Zelanda. El nombre del soldado no fue dado a conocer y tampoco el país al que intentó pasar secretos.

Los documentos del tribunal militar indicaron que el hombre creía estar en contacto con un agente extranjero en 2019 cuando intentó comunicar información militar, incluidos directorios telefónicos de bases y mapas, evaluaciones de debilidades de seguridad, su propia tarjeta de identidad y detalles de inicio de sesión para una red militar. La redacción del cargo decía que sus acciones eran "probablemente perjudiciales para la seguridad o defensa de Nueva Zelanda".

No estaba hablando con un agente extranjero, sino con un agente de policía encubierto de Nueva Zelanda que recopilaba inteligencia sobre presuntos grupos extremistas de derecha, según mostraron documentos proporcionados por el tribunal militar.

El soldado llamó la atención de las fuerzas del orden como parte de una operación que se estableció después de un ataque terrorista en marzo de 2019 en dos mezquitas en la ciudad de Christchurch, cuando un supremacista blanco australiano abrió fuego contra fieles musulmanes, matando a 51 personas.

Los agentes hablaron con el hombre dos veces sobre su participación en un grupo, según mostraron documentos del tribunal, y después de que el gobierno se enteró de que había expresado un deseo de desertar, fue contactado por el oficial encubierto.

Cuando se registró el disco duro del soldado, los investigadores encontraron una copia del video en vivo del ataque del tirador de Christchurch, Brenton Tarrant, y un manifiesto que publicó en línea antes de los asesinatos. La posesión de cualquiera de estos sin permiso es un delito en Nueva Zelanda, y el soldado, que también admitió ese cargo, se une a varios otros condenados en Nueva Zelanda por tener o compartir el material prohibido del terrorista.

En una declaración leída al tribunal por su abogado, el hombre dijo que los dos grupos nacionalistas con los que estaba involucrado eran "no más que grupos de amigos con puntos de vista similares a los míos", según Radio Nueva Zelanda.

El abogado, Steve Winter, agregó que su cliente negó apoyar la ideología del tirador de Christchurch, informó RNZ.

El soldado, que estaba basado en el Campamento Militar de Linton cerca de la ciudad de Palmerston North, también se declaró culpable de acceder a un sistema informático militar con fines deshonestos. El conjunto enmendado de tres cargos reemplazó a 17 cargos presentados contra él anteriormente en el proceso.

Cada uno de los tres cargos que admitió conlleva una pena máxima de prisión de siete o 10 años en Nueva Zelanda.

Se tiene previsto que su sentencia sea dictada por un panel militar dentro de unos días después de la declaración de culpabilidad del lunes.

El hombre debía ser juzgado por corte marcial por los cargos antes de admitir los delitos.

Este fue el primer cargo en un tribunal militar de Nueva Zelanda por espionaje o intento de espionaje. La última vez que un caso así llegó a los tribunales civiles fue en 1975, cuando un funcionario público fue absuelto de cargos que alegaban que había pasado información a agentes rusos.

Un portavoz del ejército de Nueva Zelanda dijo que no comentarán hasta que finalizaran los procedimientos contra el soldado.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.