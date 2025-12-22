Soldados ecuatorianos, condenados a décadas de cárcel por muerte y desaparición de niños

Por Alexandra Valencia

QUITO, 22 dic (Reuters) - Un tribunal ecuatoriano condenó el lunes a 11 de 17 soldados acusados a más de 34 años de prisión por la desaparición forzada de cuatro niños durante operaciones de seguridad el año pasado en Guayaquil, la mayor ciudad del país. El tribunal también condenó a dos años y medio de cárcel a cinco soldados que colaboraron con la fiscalía en el caso y declaró inocente a un teniente coronel acusado como cómplice.

Los menores, de entre 11 y 15 años, desaparecieron en diciembre del 2024 en el popular barrio Las Malvinas y durante una ofensiva militar que impulsa el presidente Daniel Noboa contra el crimen organizado, que ha considerado varios estados de emergencia y patrullas militares en las calles.

Los soldados acusados detuvieron a los menores durante un patrullaje nocturno, tras lo cual los golpearon, los obligaron a desnudarse y los abandonaron en Taura, una peligrosa comunidad rural a unos 30 kilómetros de Guayaquil.

Uno de los niños llamó a su padre desde Taura, pero cuando llegó a recogerlos no los encontró, según testigos. Días después, las autoridades informaron que identificaron cuatro cuerpos calcinados encontrados en Taura como los de los menores desaparecidos.

"A los señores cooperadores efic (se les impone) la pena sugerida por el señor fiscal de 30 meses de privación de libertad y en cuanto a los otros procesados la pena, también solicitada por el señor fiscal, esto es 34 años 8 meses", dijo el juez Jovanny Suárez, miembro del tribunal.

Los abogados defensores han dicho que las pruebas no han sido contundentes para demostrar la acusación de la fiscalía, que los militares fueron enviados a patrullajes en las calles sin preparación previa y que dejaron a los menores vivos en Taura.

(Reporte de Alexandra Valencia; edición en español de Javier López de Lérida)