Soldados liberan en México a 20 personas secuestradas

Soldados del ejército mexicano liberaron a 20 personas que se encontraban secuestradas en un inmueble del estado de Sinaloa (norte), informaron este domingo autoridades.

Ese estado, bastión del poderoso Cártel de Sinaloa, acumula más de 1.700 asesinatos desde septiembre de 2024 debido a una guerra intestina entre dos facciones de ese grupo narcotraficante, designado en febrero pasado como organización terrorista extranjera por el presidente estadounidense, Donald Trump.

Las personas liberadas, 17 hombres y tres mujeres, fueron halladas en un inmueble a las afueras de Culiacán, capital estatal, detalló en un comunicado la secretaría de seguridad local.

La cartera no precisó los motivos por los cuales habían sido secuestradas las personas rescatadas en el operativo, que concluyó sin detenidos.

La pugna entre facciones del Cártel de Sinaloa se inició tras la captura de Ismael "El Mayo" Zambada, líder histórico del grupo criminal, quien fue traicionado y llevado a Estados Unidos en julio de 2024 por un hijo de Joaquín "Chapo" Guzmán, su antiguo socio.

Guzmán cumple desde 2019 una sentencia de cadena perpetua en una cárcel estadounidense.

Esta mafia narcotraficante es señalada por Washington como una de las principales responsables del trasiego de fentanilo, un opioide sintético que mata a miles de estadounidenses cada año.

